Las noticias imprescindibles

La Rioja se pone «en alerta» por los efectos «indirectos» de los aranceles

Tampoco al día siguiente de conocerse las medidas arancelarias impuestas por Donald Trump para gravar los productos que entren a Estados Unidos de otros países tenían las cosas claras los empresarios riojanos. «Incertidumbre», «estaremos atentos» o «hay que esperar un tiempo» eran palabras y expresiones que utilizaban este jueves diferentes representantes del tejido económico. Pero en lo que sí coincidían, casi al unísono, era en que el mayor impacto que puede tener en nuestra comunidad la política proteccionista del jefe de la Casa Blanca será «indirecto», no tanto por la venta directa al gigante norteamericano.

¿Cómo afectan los aranceles al vino de Rioja? 8 preguntas y respuestas

Alrededor de un euro (en función del precio medio actual de Rioja) se encarecerá la botella de vino de Rioja en el mercado de EEUU. Los aranceles son una muy mala noticia para el sector, pero no dramática como se anunciaba hace unas semanas. Los anteriores de 2019, del 25% dejaban en inferioridad a Rioja, y España, respecto a otros productores europeos y mundiales. Ahora, son malos, pero para todos, con lo que el daño a priori sería menor. ¿Cuánto se encarece una botella? ¿qué diferencias hay con los anteriores? ¿quién los paga? ¿cuánto produce y cuanto vino consume EEUU? Son algunas de las preguntas a las que Diario LA RIOJA da respuesta.

El Gobierno movilizará 14.100 millones de euros en respuesta a los aranceles de Trump

El Gobierno no ha querido esperar a las medidas que activará la Comisión Europea -en caso de que las negociaciones fracasen- para paliar los efectos de la «injusta» guerra comercial desatada este miércoles por Donald Trump. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una comparecencia en La Moncloa que se movilizarán 14.100 millones de euros en respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Eva Loza: «No es que yo haya dejado el PSOE, es que el PSOE me ha abandonado a mí»

«No me aferro a nada, sigo siendo concejala del Ayuntamiento de Logroño, porque el acta es mía y no he renunciado», insistió una Eva Loza visiblemente afectada que luego arremetía contra «la presión» que ha recibido desde el partido. «Yo diría que la decisión emocionalmente la tengo tomada ya, pero la tengo que explicar muy bien», alegó antes de remarcar que está «recibiendo unos 'feedback' muy positivos».

Nuevo derrumbe en Calahorra: se desploma una vivienda en ruinas de la plaza Doctor García Antoñanzas

El casco antiguo de Calahorra, y de nuevo tras una jornada marcada por las lluvias, sufrió este jueves otro derrumbe. El edificio afectado se encuentra en el número 2 de la plaza del Doctor Joaquín García Antoñanzas y se encontraba deshabitado, además de haber sido declarado en ruina.

La ermita del Cristo de Leza se derrumba por la lluvia y el viento

La ermita del Cristo de Leza de Río Leza, o lo que quedaba de ella, se ha derrumbado. La lluvia y el viento de los últimos días han acabado por hundir lo poco que quedaba del templo del siglo XVIII. Situado en el paraje El Cardenal, a orillas del río Leza, la ermita era una de las cuatro que quedaban en el pueblo, de las muchas con las que llegó a contar antiguamente, cuando superaba los 750 habitantes en el siglo XVI. En la actualidad, se conservan la de San Esteban, San Roque y la de la Virgen del Plano.

Martínez Mancho, sobre las actas del PGM: «Puede haber sido un despiste o un error, pero no hay falsedad»

«Puede haber habido un retraso, una falta de búsqueda o un error en las carpetas en las que se guardaban, puede haber habido un despiste...». No ha escatimado posibilidades Javier Martínez Mancho a la hora de referirse al caso de las actas de la mesa de trabajo para el seguimiento de la revisión del Plan General Municipal (PGM), quien a instancias del PR+ ha comparecido en el pleno correspondiente a abril para dar cuenta de lo sucedido en torno a las mismas tras su publicación en Diario LA RIOJA, negando cualquier tipo de modificación.

Dos investigados por el robo de focos en el carril ciclopeatonal de Villamediana

La Guardia Civil investiga a dos personas por el robo de focos led en el carril ciclopeatonal entre Logroño y Villamediana. Agentes del cuartel de Nalda, en el marco de los servicios establecidos para la prevención de actos vandálicos, identificaron de noche a dos hombres, de 32 y 43 años, de nacionalidad española y residentes en Viana (Navarra) y Logroño, respectivamente, tras comprobar que arrojaban un objeto al salir del túnel de la rotonda de acceso al polígono industrial Puente Madre.

La Sala apoya investigar al fiscal general «ante la falta absoluta de mensajes» en su móvil

Nuevo respaldo al juez que investiga al fiscal general del Estado. La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha rechazado nuevamente varios recursos presentados por la defensa de Álvaro García Ortiz, que se opuso a las diligencias encargadas por el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, a la Guardia Civil. El tribunal avala en concreto las pesquisas referidas al examen de los teléfonos móviles del máximo responsable del Ministerio Público «ante la falta absoluta de mensajes» en el terminal incautado durante el registro de su despacho, ejecutado por la Unidad Central Operativa (UCO) en pasado octubre.

Netanyahu continúa con la masacre en Gaza

Israel continúa con su ofensiva contra la Franja de Gaza. Las autoridades del enclave han informado este jueves del fallecimiento de 100 palestinos en las últimas 24 horas, después de que Tel Aviv anunciara su intención de tomar grandes áreas del territorio gazatí y establecer un nuevo corredor de seguridad en el sur de La Franja, que probablemente aislaría la ciudad de Rafah. Una estrategia militar que busca aumentar la presión sobre Hamás para que el grupo islamista libere a los 59 rehenes que permanecen en su poder –se calcula que sólo 24 de ellos están vivos– y acepte los términos israelíes para un nuevo acuerdo de alto el fuego.