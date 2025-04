Martínez Mancho, sobre las actas del PGM: «Puede haber sido un despiste o un error, pero no hay falsedad»

Javier Campos Logroño Jueves, 3 de abril 2025, 18:01 | Actualizado 18:27h. Comenta Compartir

«Puede haber habido un retraso, una falta de búsqueda o un error en las carpetas en las que se guardaban, puede haber habido un despiste...». No ha escatimado posibilidades Javier Martínez Mancho a la hora de referirse al caso de las actas de la mesa de trabajo para el seguimiento de la revisión del Plan General Municipal (PGM), quien a instancias del PR+ ha comparecido en el pleno correspondiente a abril para dar cuenta de lo sucedido en torno a las mismas tras su publicación en Diario LA RIOJA, negando cualquier tipo de modificación.

«No hay falsedad», ha sentenciado el concejal delegado del PGM dando por cerrado un asunto que, en cualquier caso, se circunscribe al marco de un órgano de trabajo y participación sin capacidad de tramitación/aprobación alguna, justificando la polémica entrega de un borrador cuando ya había un documento firmado en «una falta de búsqueda o de no encontrar en el momento».

«Nadie echó en falta nada en su día, y nosotros nos enteramos de la existencia de unas actas firmadas que entonces no aparecieron cuando recientemente llamó un periodista local», ha precisado el edil popular, quien ha llegado a espetar al regionalista Rubén Antoñanzas que «yo no he modificado ni una coma de ese borrador, solo remití a la unidad el correo que había recibido meses antes de la secretaria de la mesa con el mismo, tal y como se advirtió, pues no encontraban nada en el momento en que se solicitaron».

Y es que es precisamente ese el problema que se ve desde la oposición con PR+ y Podemos-IU al frente, después de que los grupos recibiesen un borrador en el que no constaba la negativa de la exdirectora general de Urbanismo a revisar los criterios que finalmente aprobó solo el PP y que sí incluía una versión firmada más de dos meses antes (de mayo a julio de 2024). Máxime cuando el citado Antoñanzas confesaba que él obtuvo las citadas actas firmadas en noviembre del año pasado por los cauces legales en su labor de oposición y control al gobierno pese a que Martínez Mancho asegure que ni el gobierno local ni la unidad de Urbanismo tuvieron conocimiento de las mismas hasta el presente marzo, precisamente a requerimiento de este periódico.

«Interviene, brevemente, la secretaria de esta mesa de trabajo para apuntar el procedimiento administrativo de la revisión del PGM y su situación con respecto a los criterios y objetivos. Señala que dada la fase en la que está el expediente en contratación, con una propuesta de resolución por parte de la dirección del contrato, resulta innecesario la definición de nuevos criterios y objetivos. El establecimiento de dichos criterios debe hacerse al inicio de un contrato y este punto se superó en enero de 2022».

Así consta en el acta elaborada por la citada secretaria de la mesa de trabajo para el seguimiento de la revisión del PGM, la entonces directora general de Urbanismo Estratégico, Pilar Sampedro, de una reunión celebrada el pasado 15 de abril de 2024, que fue firmada electrónicamente el 20 de mayo con los citados reparos técnicos de la propia Sampedro incluidos en el texto, y a la postre cesada.

Diario LA RIOJA, que tuvo acceso a ambos escritos, pudo comprobar la falta de un párrafo que no es baladí y que, de forma oficial, desde el gobierno local se explicaba inicialmente informando de que se trataba de un borrador de acta anterior, «lo que en ese momento –en alusión al 23 de julio cuando se remitieron ante la insistencia de los citados grupos– se tenía en Urbanismo» (y una semana antes de que el PP sacase adelante en solitario la actualización de los citados criterios y objetivos).

«Cierto es que en julio hubo cambios de responsables en la unidad, y que los nuevos no encontraban nada... pero no hay mayor problema, pues ya han sido incorporadas al expediente tras la última reunión», ha añadido Mancho aclarando, además, que los informes con tales «reparos» de la ya exdirectora siempre han sido públicos y notorios. «Lo lamentable es que si alguien sabía que existían esas actas no se haya dicho, es una deslealtad aprovechada en pro de ruedas de prensa y titulares», ha criticado después de que el edil regionalista haya hecho público que ha sido «advertido», lo que se toma «como una amenaza», por parte del gobierno local a raíz de sus críticas por el caso.

Las dudas, en palabras del propio Rubén Antoñanzas, siguen sin despejarse sobre las actas de la mencionada mesa de trabajo, «que presentan diferencias entre las que recibieron un su momento los participantes y otras que aparecieron firmadas posteriormente» tal y como ha vuelto a poner de manifiesto, por lo que ha reclamado que «tienen que explicarnos lo que ha pasado y si no, tomar medidas». Desde el PR+, tal y como ya se informó en su día, no se abandona la idea de acudir a la Fiscalía ante lo extraño de los hechos de no investigarse debidamente.