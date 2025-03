Las noticias imprescindibles

Viernes, 28 de marzo 2025, 22:09 Comenta Compartir

La jornada informativa de este viernes ha estado marcada por el anuncio del nuevo tren que unirá Logroño con Madrid por Miranda de Ebro, por el terremoto en Myanmar y Tailandia, por el acuerdo 'in extremis' entre Montero y Díaz para evitar agravar la precariedad del Gobierno y por la absolción a Dani Alves de la agresión sexual que lo llevó a prisión.

El nuevo tren de Logroño a Madrid por Miranda se pone en marcha el 11 de abril

El 11 de abril se pone en marcha el esperado nuevo servicio ferroviario entre Logroño y Madrid por Miranda de Ebro, según ha anunciado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y que conectará también con Burgos, Valladolid y Segovia. Los billetes salen a la venta este sábado a través de los canales habituales del operador ferroviario.

El PR+ denuncia que el soterramiento se queda «en el limbo» porque el convenio lleva cinco años caducado

Ampliar

El concejal regionalista Rubén Antoñanzas ha denunciado este viernes que el convenio del soterramiento lleva «cinco años caducado» y ha citado el informe de Intervención General del Estado para señalar que «no hay certeza» de que pueda continuar las fases II y III de la infraestructura.

«Preocupación por la convivencia» en Recajo

Ampliar

Los vecinos de la urbanización Aguas Mansas de Recajo, donde se está habilitando una unifamiliar como centro para siete jóvenes derivados por el Juzgado de Menores, están preocupados porque «con un solo incidente negativo, el impacto en una familia puede ser profundo e irreversible». En el residencial del núcleo de población de Agoncillo, que cuenta con 38 casas, viven más de 150 personas, de ellas 25 menores de edad y dos mujeres embarazadas. «Nos están arrebatando un derecho fundamental: vivir en nuestra propia casa con tranquilidad y paz», manifiestan los vecinos.

Solidaridad a prueba de rocas en el Alto Cidacos

«Es un trastorno, pero no una tragedia. Esto no es Valencia, no nos hemos quedado sin casa ni nadie ha muerto», sintetiza Damaris González desde el mostrador de la tienda Casa Guri de Arnedillo. Una sensación de resignación y alivio compartida en el Alto Cidacos, donde la vida desde el martes cuesta un poco más en tiempo y en kilómetros.

Antoñanazas habla de sancionar a Bosonit con «al menos» el 25% de lo que pagó

El concejal de Administración Pública de Logroño, Francisco Iglesias, ha subrayado que ahora mismo «estamos al principio» del proceso para revertir la parcela que compró la empresa Bosonit en el Casco Antiguo y determinar si hay que devolver lo pagado al Ayuntamiento o no.

Montero y Díaz evitan agravar la precariedad del Gobierno con un acuerdo 'in extremis'

El día amaneció con la noticia de que los puentes estaban prácticamente rotos entre la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la segunda, Yolanda Díaz. En una semana difícil, en la que ha vuelto a ponerse de manifiesto la evanescencia de la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez y tras el asfixiante pleno del miércoles sobre el gasto en defensa, todo parecía abocado a un estrepitoso choque de graves consecuencias en el propio corazón del Gobierno. Pero no fue así. 'In extremis', casi al borde de que el Ministerio de Hacienda enviara al la Mesa del Congreso, reunida a primera hora, su veto a la proposición de ley con la que Sumar pretendía eximir a quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional del pago de IRPF, saltó el anuncio del acuerdo.

El Tribunal Superior catalán absuelve a Alves de la agresión sexual que lo llevó a prisión

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha revocado la condena de cuatro años y medio de cárcel al futbolista Daniel Alves por la supuesta agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en la madrugada del 30 de diciembre de 2022. Los magistrados, que absuelven al deportista de todos los cargos, zanjan que el testimonio de la presunta víctima es «inconsistente». Reprochan además a la Audiencia Provincial de Barcelona que llegara a un fallo condenatorio contra el jugador cuando buena parte del relato de la joven denunciante se demostró que «no era fiable».

Un terremoto deja al menos 153 muertos en Myanmar y Tailandia

Ampliar

Un terremoto de magnitud 7,7 en la escala abierta de Richter ha golpeado este viernes sobre las 6.30 de la mañana, hora española, el centro de Myanmar -la antigua Birmania-, ha provocando decenas de muertos, el hundimiento de carreteras en la capital Naipyidó y la caída de varios edificios en la ciudad de Mandalay. 144 muertos y 732 heridos. Es el primer balance dado a conocer a primera hora de la tarde de hoy por el líder de la junta militar gobernante, Min Aung Hlaing, que ha invitado a «cualquier país, cualquier organización» a aportar su ayuda y ha asegurado que se espera que el número de fallecidos aumente.

Eclipse solar en La Rioja: horarios y consejos

Tras la Luna de sangre registrada hace un par de semanas y que pasó muy desapercibida en La Rioja, este sábado le llega el turno a otro fenómeno astronómico: un eclipse parcial de Sol. Un episodio del que se podrá disfrutar a pequeña escala, ya que en la región apenas se verá oscurecida poco más de un 20% de la superficie del astro. Aun así, si el tiempo lo permite y siempre con la protección adecuada, los que lo deseen comprobarán cómo esa pequeña parte de la estrella más cercana a La Tierra desaparece.

Lucía y Adrián viven la celebración que el covid suspendió

Ampliar

Lucía Oyaga Martínez y Adrián Grijalba Martínez tenían todo organizado hace cinco años para casarse. Ambos contaban los días para que llegara ese esperado 28 de marzo de 2020 y celebrar su boda civil en Laguardia. Estaban muy ilusionados, pero ese sentimiento se convirtió, de un plumazo, en «locura e incredulidad» a causa del covid y de la declaración del estado de alarma solo dos semanas antes de esa fecha. No se podía salir de casa y, por lo tanto, el enlace tuvo que suspenderse, dejando así en la pareja una «espinita clavada» que este viernes ha desaparecido por completo. Porque, otro 28 de marzo pero cinco años más tarde, Lucía y Adrián celebran su amor «a lo grande».