Eclipse solar en La Rioja: horarios y consejos

Tras la Luna de sangre registrada hace un par de semanas y que pasó muy desapercibida en La Rioja, este sábado le llega el ... turno a otro fenómeno astronómico: un eclipse parcial de Sol. Un episodio del que se podrá disfrutar a pequeña escala, ya que en la región apenas se verá oscurecida poco más de un 20% de la superficie del astro. Aun así, si el tiempo lo permite y siempre con la protección adecuada, los que lo deseen comprobarán cómo esa pequeña parte de la estrella más cercana a La Tierra desaparece.

1 ¿Cómo se produce un eclipse solar?

El eclipse solar aparece cuando el Sol, la Luna y La Tierra se alinean. En este caso es la Luna la que pasa entre la estrella y el planeta y proyecta una sombra sobre La Tierra que hace que se bloquee la luz solar. Este fenómeno puede ser parcial, como este sábado, o total, tal y como ocurrirá el 12 de agosto de 2026.

2 El eclipse de este sábado

Será visible desde el norte del Océano Atlántico, parte del Ártico, el noroeste de África, la mayor parte de Europa, el extremo oriental de América, el noroeste de Rusia y Groenlandia; y tendrá una duración de algo menos de cuatro horas.

En España, tal y como informa el Instituto Geográfico Nacional, la cobertura máxima será en el noroeste. De cualquier modo, desde cualquier otro punto su observación resultará sencilla, dado que el Sol se encontrará a bastante altura. Eso sí, hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas, ya que si hay nubes, la visibilidad se complicará.

3 En La Rioja

En el Instituto Geográfico Nacional se puede acceder a cómo será el eclipse en las diferentes capitales de provincia. Así, se indica que en Logroño comenzará a las 10.53 y terminará a las 12.39 horas. El punto álgido llegará a las 11.45 horas, cuando se alcance el porcentaje más alto de superficie oscurecida, un 21,56%.

El eclipse de sol Se produce cuando la luna se coloca entre el sol y la tierra, tapando parcial o totalmente al astro rey. Tierra ECLIPSE TOTAL Luna Sol ECLIPSE PARCIAL Sol Luna Tierra ASÍ SE VERÁ DESDE LOGROÑO 10.50 11.20 11.00 11.10 11.30 12.00 11.40 11.50 12.10 12.40 12.20 12.30 El eclipse de sol Un eclipse de sol se produce cuando la luna se coloca entre el sol y la tierra, tapando parcial o totalmente al astro rey Tierra ECLIPSE TOTAL Luna Sol ECLIPSE PARCIAL el de mañana Sol Luna Tierra ASÍ SE VERÁ DESDE LOGROÑO 10.50 11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.00 12.10 12.20 12.30 12.40 El eclipse de sol Un eclipse de sol se produce cuando la luna se coloca entre el sol la tierra, tapando parcial o totalmente al astro rey. ECLIPSE TOTAL Tierra Luna Penumbra Sol Umbra ECLIPSE PARCIAL el de mañana Umbra Penumbra Sol Luna Tierra ASÍ SE VERÁ DESDE LOGROÑO 10.50 11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.00 12.10 12.20 12.30 12.40

«Aquí va a ser muy débil», sentencia Miguel Ángel Ducrós, vocal de la Agrupación Astronómica de la comunidad autónoma, quien explica que aquel que no sepa que este sábado hay un eclipse no se va a percatar de lo sucedido. «No se va a dar cuenta de que ha bajado la luminosidad del Sol», apunta el miembro de la Agrupación Astronómica de La Rioja. «De hecho, hasta que no se cubre el 50% del Sol no se llega a apreciar una disminución de luz», remata.

4 Precauciones

Para seguir un eclipse de Sol es necesario tomar una serie de precauciones. «La vista es algo muy delicado como para jugárnosla», avisa Miguel Ángel Ducrós. Así, cualquier persona que quiera observar este fenómeno deberá, en primer lugar y como medida principal, contar con unas gafas especiales para estos casos. «Tienen que estar homologadas», señala el experto. En concreto, han de cumplir con la normativa ISO 12312-2 y no sobrepasar su fecha de caducidad. «Porque son gafas que caducan», advierte Ducrós.

Además, y como norma general, hay que evitar mirar directamente al Sol porque puede causar daños en la retina, aunque el tiempo de exposición sea corto. Tampoco es bueno mirar a través de gafas, prismáticos o cámaras y, de cualquier modo e incluso utilizando las medidas protectoras, no se debe prolongar el contacto con la estrella durante más de 30 segundos.

En cuanto al lugar desde el que seguir el eclipse, Ducrós explica que «no habrá ningún problema» desde ninguna posición. «No es como por las noches, que hay que evitar la contaminación lumínica», recuerda.

5 Las previsiones meteorológicas

Para poder disfrutar del eclipse es necesario que el cielo esté lo más despejado posible. Sin embargo, las previsiones de la Agencia Estatal de Metereología para este sábado no resultan demasiado halagüeñas.

Ampliar

6 A la espera del 12 de agosto de 2026

El eclipse parcial de este sábado servirá como un ensayo, a pequeña escala, de lo que ocurrirá el 12 de agosto de 2026, un día muy esperado por los amantes de este tipo de episodios: un eclipse total de Sol del que se podrá disfrutar en España. «Va a ser un acontecimiento», recalca Miguel Ángel Ducrós. «Va a haber un eclipse durante el día y por la noche serán las perseidas», apostilla. Antes, habrá otro eclipse total lunar el 7 de septiembre.

Serán años muy intensos en este sentido, puesto que también está previsto un eclipse solar total para el 2 de agosto de 2027 y uno más anular para el 26 de enero de 2028.