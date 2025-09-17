Las noticias del día Descubre cuáles han sido las informaciones más relevantes de la jornada

La Rioja Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

1 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase

Ampliar

La estudiante de Bachillerato ha decidido entrar hoy al aula sin el pañuelo islámico para evitar la expulsión.

2 Israel echa a los civiles a bombazos de Ciudad de Gaza como paso previo a su expulsión de la Franja

Miles de soldados hebreos avanzan sobre el terreno sin encontrar apenas resistencia por parte de Hamás mientras el Gobierno de Netanyahu esboza su plan de convertir el enclave en un «boom inmobiliario».

3 Antiviolencia propone sanciones para las protestas propalestinas de La Vuelta

Acuerda proponer una multa de entre 3.000 y 4.000 euros a 17 personas por incidentes en diferentes etapas de la ronda ciclista a España, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses.

4 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes

Ampliar

El letrado, que se encuentra en prisión cumpliendo condenas anteriores, se ha enfrentado este miércoles a otros dos juicios en la Audiencia Provincial que se han saldado con un acuerdo de conformidad.

5 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años

Letrado de la Administración de Justicia y exprofesor asociado de la Universidad de La Rioja (UR), acababa de ser distinguido con la Orden de San Raimundo de Peñafort que concede el Ministerio de Presidencia.

6 El Hospital de La Rioja centraliza la atención integrada a pacientes con adicciones

Ampliar

El servicio cuenta con un total de 20 plazas y servicios de psiquiatría, psicología y enfermería, además de terapia ocupacional.

7 «Atropellaron a mi hija en un paso de cebra; habría que regular ya»

El padre de una joven de 22 años que sufrió cuatro fracturas (clavícula, cúbito, peroné y tibia) al ser arrollada por un patinete eléctrico en Madre de Dios pide medidas preventivas.

9 El Ayuntamiento devolverá el precio íntegro para recuperar la propiedad de la parcela de Bosonit

Ampliar

El Ayuntamiento devolverá el precio íntegro para recuperar la propiedad de la parcela de Bosonit.

10 Lola, una 'inyección' de salud y vida

La asistente virtual, que ha contactado ya con todos los riojanos nacidos en 1960, permite elevar la tasa de vacunación frente al herpes zóster y el neumococo.