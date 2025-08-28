LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer pasa por delante de un llamativo cartel de una entidad bancaria. V. CARRASCO / COLPISA

El mercado hipotecario crece un 56% en el primer semestre y confirma su remontada

Las 1.684 créditos firmados hasta junio suponen la segunda mejor cifra desde el 'boom' de la burbuja inmobiliaria y están cerca del dato de 2022

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:25

La recuperación del mercado hipotecario es un hecho, en España y también en La Rioja, donde incluso el crecimiento en la cifra de préstamos ... contratados para la compra de una vivienda durante el primer semestre del año es notablemente superior, en términos porcentuales, a la media nacional. En nuestra comunidad el incremento de esos créditos, entre enero y junio en comparación con ese periodo de 2024, alcanza el 56% mientras que en el conjunto del país es del 25%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  2. 2

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  3. 3 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  4. 4 Impiden la venta en La Rioja de varias piezas religiosas elaboradas con marfil de elefante
  5. 5

    «Un bar de rocanrol hace palpitar la ciudad»
  6. 6 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  7. 7 Louise y Thelma, dos cachorras podencas que necesitan un hogar
  8. 8

    Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia
  9. 9 La Rioja invertirá 1,5 millones en un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Logroño
  10. 10 La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El mercado hipotecario crece un 56% en el primer semestre y confirma su remontada

El mercado hipotecario crece un 56% en el primer semestre y confirma su remontada