El mercado hipotecario crece un 56% en el primer semestre y confirma su remontada

La recuperación del mercado hipotecario es un hecho, en España y también en La Rioja, donde incluso el crecimiento en la cifra de préstamos ... contratados para la compra de una vivienda durante el primer semestre del año es notablemente superior, en términos porcentuales, a la media nacional. En nuestra comunidad el incremento de esos créditos, entre enero y junio en comparación con ese periodo de 2024, alcanza el 56% mientras que en el conjunto del país es del 25%.

Las claves Algunas causas La escasez de viviendas y las buenas condiciones de los préstamos, con un euríbor bajo, influyen en este crecimiento

El dinero El importe medio concedido, 108.000 euros por hipoteca, se asemeja al de 2011, aunque entonces había especulación

Situación del mercado El precio de la vivienda se disparó en La Rioja un 9% en 2024 y no parece que se vaya a frenar, por lo que la gente sigue comprando

Las 1.684 operaciones se acercan al dato de 2022, cuando recién salidos de la pandemia se firmaron hasta junio 1.869 hipotecas pero incluso en este 2025 ha habido tres meses mejores que entonces –enero, abril y mayo– según los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ayer publicó los de junio. Desde 2011 –se contrataron 2.049 préstamos–, y salvo en ese citado 2022, no había en La Rioja un primer semestre tan boyante en el mercado hipotecario de las viviendas. «Eso es síntoma de que se están cerrando compraventas, y no solo de pisos nuevos porque apenas los hay sino también de segunda mano, aunque los precios siguen disparados y no sabemos a dónde vamos a llegar», reflexiona el riojano Óscar Martínez Solozábal, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios.

De hecho, el precio de la vivienda en la región se disparó de media el año pasado un 9,2%, la segunda mayor subida desde que existen registros (2007). Y nada invita a pensar que esta tendencia al alza revierta, con lo que las personas interesadas en comprar han dado un paso al frente, en un momento en el que sí que las condiciones de los préstamos que ofrecen las entidades financieras sí son más ventajosas. El interés medio al que se constituyeron las hipotecas en junio se sitúo en el 2,99%, acumulando así cinco meses consecutivos por debajo del 3% –hace un año estaba en el 3,26%–.

Recorte de tipos de interés

Hasta tal punto ha sido el recorte de tipos que ha venido ejecutando el Banco Central Europeo en los últimos meses que el organismo comunitario decidió frenar en julio ese ciclo a la baja de los 'tijeretazos' al precio del dinero hasta dejarlos en el 2%. Este factor ha propiciado que los bancos se hayan lanzado al mercado para captar clientes con ofertas más atractivas, una carrera de la que algunas grandes entidades nacionales como BBVA o Banco Santander decidieron bajarse hace meses alegando que la rentabilidad no les compensa el riesgo y el margen de beneficio es demasiado bajo.

«El mayor riesgo para el crecimiento del sector inmobiliario continúa siendo el fuerte encarecimiento de la vivienda», reconoce también Santiago Martínez Morando, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja. Este incremento en los precios de los pisos, a su juicio, se refleja «en el aumento del importe medio de las hipotecas concedidas, que puede dejar fuera del mercado de compra a colectivos relevantes, en particular a jóvenes con reducidos niveles de ahorro en las regiones donde más se han tensionado los precios». No es el caso de La Rioja, a pesar de la subida del último año, pero sí de «la costa mediterránea, Madrid o alrededores de algunas grandes capitales españolas».

En nuestra comunidad el importe medio de los préstamos hipotecarios otorgados este año hasta junio asciende a 108.056 euros, una cantidad casi 11.000 euros superior a la concedida en el primer semestre de 2024. Esto confirma también las buenas condiciones que ofrecen las entidades financieras, porque la cuantía media de los créditos supera incluso a la de 2022 –entonces se habían firmado más hipotecas– y se acerca a la de 2011, ya en la recta final de la burbuja inmobiliaria. Pero entonces el mercado estaba condicionado por el factor de la especulación y ahora sí hay una necesidad real de vivienda. El número de hipotecas demuestra que «se mantiene muy activa la demanda de vivienda», apunta Martínez Morando, y «el sector financiero está respondiendo con una oferta de crédito acorde a ese dinamismo».