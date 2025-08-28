«Aún no hay riesgo de otra burbuja inmobiliaria, pero tampoco se descarta» El presidente del Colegio de Economistas cree que «ahora existe una necesidad real de vivienda, pero apenas se construyen pisos»

Juan Carlos Berdonces Logroño Jueves, 28 de agosto 2025, 07:26 Comenta Compartir

Al incremento en el número de hipotecas contratadas en el primer semestre del año en La Rioja le ponen cifras dos de las principales entidades financieras que operan en nuestra comunidad autónoma. CaixaBank ha concedido entre enero y junio de 2025 más de 49 millones de euros en préstamos para la compra de una vivienda, lo que supone un 34% mas que en ese periodo de 2024. Prácticamente todos los créditos concedidos han sido a un tipo de interés fijo.

Por su parte, Ibercaja formalizó un total de 161 operaciones en los seis primeros meses del año en La Rioja, un 13,28% más que de enero a junio del pasado ejercicio, por un valor de 20,7 millones de euros, un incremento también del 22%. «El sector financiero está respondiendo con una oferta de crédito acorde al dinamismo que existe ahora en el mercado inmobilario», apunta Santiago Martínez Morando, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja.

Personas solas y extranjeros

Ese dinamismo que aprecia lo comparte también el presidente del Colegio de Economistas de La Rioja, Ernesto Gómez Tarragona. «Asistimos en los últimos tiempos a una bajada de tipos de interés, las cuotas de las hipotecas son asumibles por los compradores y los pisos se siguen revalorizando de precio. Existe un moderado optimismo», confiesa.

Y confía que esta situación no nos lleve a otra burbuja inmobiliaria. «Ahora mismo no veo riesgo, pero también es cierto que el hombre es el único que tropieza dos veces en la misma piedra. ¡No lo hagamos!», asevera. Y también ofrece argumentos por los que considera «muy difícil» otra burbuja. «De entrada, desde 2008 apenas se están desarrollando nuevos peris –planes especiales de reforma interior para urbanizar y construir pisos–», recuerda Gómez Tarragona.

El decano de los economistas añade que «ahora la demanda de vivienda es real», no especulativa como entonces, «porque vamos hacia una sociedad donde hay más personas que viven solas. Y también vamos a una población que sigue creciendo de la mano de los extranjeros, que dejaron su país para venir a trabajar a España, pero también necesitan un lugar para residir».