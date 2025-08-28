«Quien vive de alquiler busca comprar y la gente aún tiene ahorros desde el covid»

Las inmobiliarias riojanas reconocen el momento «álgido» que vive el mercado y que se confirma con la contratación de hipotecas, «también porque en los ... años anteriores, 2022, 2023 e incluso 2024, muchas operaciones de compra se hacían con el dinero al contado y ahora se piden préstamos porque las condiciones son favorables», sostiene Óscar Martínez Solozábal, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios. Asimismo, todavía hay familias o ciudadanos que conservan ahorros desde la pandemia «y entre lo que ellos tienen, la ayuda que pueden recibir de sus padres y lo que les presta el banco pues llegan a la cifra necesaria», añade Juan Asensio, gerente de Inmobiliaria Mi Casa, en Logroño.

Es más, «hay personas que tienen el dinero en su poder pero lo que no encuentran es la vivienda que ellos necesitan. Por cada piso que se pone a la venta salen hasta cinco personas interesadas, pero no hay oferta suficiente, ni pisos de nueva construcción ni de segunda mano, para absorber toda la demanda», sostiene Asensio.

La adquisición de una casa es una aspiración incluso de quienes están viviendo en situación de arrendamiento, «porque se dan cuenta de que con los precios de los alquileres pueden meterse en la compra de una nueva, en una hipoteca que van a ir abonando con el paso de los años», opina Martínez Solozábal, con una trayectoria de medio siglo en el sector.

La necesidad de vivienda «es real y la vemos a diario» pero cree que faltan medidas «efectivas», por ejemplo, que protejan a los propietarios. El experto riojano apunta que en España hay «más de cuatro millones de pisos vacíos pero no se alquilan». Y lanza la pregunta obvia: «¿Por qué?». Cuando, además, «la rentabilidad anual que ofrecen –los arrendamientos– está en un 6% o un 7%, muy por encima de los bancos», añade. Considera que «falta seguridad» hacia el propietario para que dé el paso de sacar al mercado de alquiler un piso que no está utilizando.

Esta necesidad de vivienda «la tienen también los extranjeros, porque si la población aumenta, tanto en La Rioja como en España, es por el factor inmigración, pero no se ha contemplado cómo resolver este asunto». Por ello reclama a las administraciones públicas que pongan el foco en este asunto «y que la vivienda sea considerada un bien de primera necesidad».

Escalada de precios

Asensio, por su parte, reconoce que los pisos «que tienen una buena ubicación se están vendiendo, a pesar de que los precios sean caros, que lo son. Porque no hay que olvidar el aumento de los materiales, más allá de todo lo que tiene que ver con el precio del suelo, con las licencias de construcción...». Pero es que también en el mercado de la segunda mano «estamos viendo cómo las reformas se disparan y los compradores están pidiendo préstamos».

En este sentido, el gerente de Inmobiliaria Mi Casa cree que «las hipotecas que ofrecen los bancos están siendo bastante acordes con el momento actual que vive el sector». Así que el riesgo de que se produzca otra burbuja inmobilaria no lo contempla Juan Asensio. Tampoco Óscar Martínez Solozábal, que lo considera «imposible» puesto que «tendría que haber unos bancos súper blandos que prestasen muchísimo dinero» y a ello habría que sumar «que el sector de la construcción empezara a moverse de una manera desconocida en los últimos años». Y no hay previsión de que suceda.