LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Asensio, Inmobiliaria Mi Casa, y Óscar Martínez Solozábal, Asoc. Expertos Inmobiliarios. L. R.

«Quien vive de alquiler busca comprar y la gente aún tiene ahorros desde el covid»

Los agentes inmobiliarios destacan el aumento de las compras: «Por cada piso en venta hay hasta cinco interesados»

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:25

Las inmobiliarias riojanas reconocen el momento «álgido» que vive el mercado y que se confirma con la contratación de hipotecas, «también porque en los ... años anteriores, 2022, 2023 e incluso 2024, muchas operaciones de compra se hacían con el dinero al contado y ahora se piden préstamos porque las condiciones son favorables», sostiene Óscar Martínez Solozábal, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios. Asimismo, todavía hay familias o ciudadanos que conservan ahorros desde la pandemia «y entre lo que ellos tienen, la ayuda que pueden recibir de sus padres y lo que les presta el banco pues llegan a la cifra necesaria», añade Juan Asensio, gerente de Inmobiliaria Mi Casa, en Logroño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  2. 2

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  3. 3 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  4. 4 Impiden la venta en La Rioja de varias piezas religiosas elaboradas con marfil de elefante
  5. 5

    «Un bar de rocanrol hace palpitar la ciudad»
  6. 6 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  7. 7 Louise y Thelma, dos cachorras podencas que necesitan un hogar
  8. 8

    Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia
  9. 9 La Rioja invertirá 1,5 millones en un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Logroño
  10. 10 La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Quien vive de alquiler busca comprar y la gente aún tiene ahorros desde el covid»

«Quien vive de alquiler busca comprar y la gente aún tiene ahorros desde el covid»