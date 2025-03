María Martín: «Ni me sé el reparto de menores pactado con Junts porque me da asco»

Alberto Gil Logroño Jueves, 27 de marzo 2025, 13:54 | Actualizado 14:07h. Comenta Compartir

Duras palabras se han escuchado esta mañana en el Parlamento de La Rioja. El motivo ha sido las interpelaciones presentadas por la portavoz de IU, Henar Moreno, y por la diputada del PSOE y exconsejera de Salud, María Somalo, sobre la política general del Gobierno en materia de protección de menores y sobre emigración.

Moreno comenzó acusando al Ejecutivo de Capellán de anteponer sus intereses de mantenerse en el poder por encima del «cumplimiento de los derechos humanos». La diputada recordó que «La Rioja tiene que hacer esfuerzos para adaptar sus sistema de acogida a las necesidades de todos esos niños que están en Canarias y Melilla, pero lo único que han hecho es rechazar el reparto, así que me pregunto por qué hay tantos problemas para acoger niños africanos pero no los hubo con los ucranianos».

Una insinuación de racismo a la que sí dio respuesta en su intervención la diputada socialista María Somalo: «Acogimos a 40.000 ucranianos pero no somos capaces de acoger a 4.000 africanos y, evidentemente, es por el color de la piel». Somalo insistió en reclamar a la consejera de Salud que explique cuáles son sus planes para la acogida de estos menores que el Gobierno de España quiere redistribuir por todo el territorio nacional: «Para el 31 de marzo, La Rioja tiene que comunicar los datos reales sobre menores acogidos en los últimos años y cuál es su capacidad para acoger. Tenemos incluso dudas de que vayan a ofrecer esa simple información estadística. ¿Cuáles son sus planes y con qué recursos contamos?«.

En la réplica, María Martin acusó a las diputadas de la oposición de «hablar de partidismo, pero poco de menores». La consejera de Salud fue muy crítica con el acuerdo entre el Gobierno de España y Junts para el reparto de menores a espaldas de las comunidades autónomas, según el cual, aunque aún a falta de confirmación, a La Rioja le corresponderían 154: «Ni me lo sé porque me da asco. Estamos jugando con menores y las comunidades autónomas hemos conocido el texto y los criterios de reparto por la prensa».

Capellán ya dijo que la recepción de 154 menores colapsaría el sistema de acogida en La Rioja y María Martín ha sido clara también esta mañana al asegurar que «el sistema de acogida riojana es familiar en todos los sentidos, es decir, no queremos macroresidencias, macrohoteles, macroedificios o centros especiales, sino que queremos acompañar a esos menores en pequeñas familias».

La consejera recordó que en el actualidad hay 141 menores acogidos en la Comunidad Autónoma y que la capacidad da para lo que da tras rechazar las críticas de otras comunidades autónomas como Canarias por la supuesta falta de solidaridad de La Rioja: «Lecciones las justas -advirtió Martín-, hablamos de menores y lo que hay que hablar es de cariño».

La titular de Salud detalló que la región cuenta con 8 plazas para acogida inmediata, 18 en un centro residencial para niños hasta 8 años, así como 82 plazas en 11 pisos, otras 5 de emergencia y en centros terapéuticos en otras comunidades: « Hay 135 plazas en total, que fueron ocupadas por 211 niños y menores en año pasado, y que aumentarán este año un 12 %, pero es obvio que no hay cabida para la llegada de adolescentes para larga duración».

En su respuesta, María Somalo insistió en reclamar a la consejera que explicara qué medidas está tomado su gobierno si finalmente vienen 154 menores a La Rioja: «¿Se los va a llevar a su casa a darles cariño?, porque el Gobierno de España ha aprobado un real decreto de obligado cumplimiento y incumplir es lo mismo que prevaricar y la Fiscalía de menores actuará», espetó a Martín.

La diputada socialista insistió en que «si en La Rioja no hay recursos es porque ustedes así lo han querido», mientras que Henar Moreno (IU) acusó a la consejera riojana de pretender «condenar» a 4.200 menores en Canarias: « «Por lo menos la extrema derecha va de cara, pero ustedes no tienen vergüenza porque, como no los ven, como no están aquí son capaces de decir que cómo no caben en La Rioja los tiramos al mar», concluyó la portavoz de IU.

