La consejera pide que «caiga todo el peso de la Ley» en relación a los presuntos casos de prostitución en la Residencia 'Iregua'

La consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, sobre los supuestos casos de prostitución de menores tuteladas en la Residencia 'Iregua', cerrada en ... 2022, ha pedido que «caiga todo el peso de la Ley sobre los canallas y los sinvergüenzas que utilizan a menores para otros fines que no sean su protección».

Ha sido a una pregunta planteada en el Parlamento por el diputado de Vox, Héctor Alacid, acerca de «cuántas denuncias más sobre supuestos casos de prostitución relacionados con la Residencia Iregua hacen falta para que el Gobierno de La Rioja adopte todas las medidas de investigación de las que dispone dentro de sus competencias», informa Europa Press.

El parlamentario ha indicado que «hemos conocido por medios de comunicación -que desde 2015 y hasta 2022- se habría dado más de 16 casos de personas menores de edad sujetas a la tutela de la comunidad autónoma, que han sido víctimas de presuntos delitos contra la libertad sexual».

«Es un verdadero, un absoluto escándalo que haya habido menores de edad bajo la tutela institucional, víctimas de explotación sexual», ha señalado Alacid, que ha censurado «el silencio, por parte del Partido Popular y del Partido Socialista» que gobernaban esa etapa«.

Para el diputado de Vox «es desconsolador que no se haya dado respuesta rápida, sobre todo la indefensión de estas menores, y permítame la expresión es repugnante, que hayan tratado de tapar estos casos». «La protección de menores, señora consejera, usted lo sabe muy bien, es una obligación inexclusable de los poderes políticos, reconocida en el artículo 39 de nuestra Constitución. Es innegable que aquí, lo saben todos, han fallado todos los controles».

Alacid ha indicado que «no sé cómo es posible que consejeros como en el entonces Conrado Escobar o incluso el del Partido Socialista, Pablo Rubio, hayan sabido estos casos y no se haya dicho nada, y sobre todo no se hayan evitado».

Ante ello, el diputado de Vox ha exigido «información y una explicación, porque desde luego esto no tiene ni justificación ni admite excusas ni disculpas». «Ahora mismo, es evidente que hay una responsabilidad por acción u omisión, que entiendo que habrá que depurar».

«Dejen de estigmatizar»

En el turno de réplica, Martín le ha espetado a Alacid que «si tuviera el más mínimo conocimiento de cómo funciona el sistema de protección de menores no habría traído esta pregunta oral al pleno». «La respuesta es clara y tan corta como las competencias que tiene el Gobierno de La Rioja en materia de investigación de denuncias sobre supuestos casos de prostitución relacionados con la residencia 'Iregua' de años anteriores».

«No tenemos derecho al acceso a expedientes y creo que usted, si no lo sabe, lo debería saber o se debería haber informado antes de traer esta pregunta aquí», ha manifestado la consejera, que ha recordado que. «son testigos protegidos y, por tanto, nadie, excepto la justicia, tiene información y tiene la responsabilidad y la competencia para investigar».

«En la consejería no consta información de esos casos y, hasta que no lo diga un juez, nadie va a tener esa información. Es a la justicia a la que hay que dejar trabajar en una investigación que de verdad proteja a los menores y que de verdad caiga con todo el peso de la ley sobre los canallas y los sinvergüenzas que utilizan a menores para otros fines que no sean su protección», ha resaltado la consejera de Salud y Servicios Sociales.

Martín ha criticado «a todos esos que, sin respetar la intimidad, sin respetar la dignidad, sin respetar el sufrimiento de gente como estos menores que han sufrido mucho más de lo que cualquiera de los que estamos aquí, sin ninguna razón y sin ninguna responsabilidad, con estas preguntas y con otras noticias, están estigmatizando de una manera cruel e irresponsable».

Para finalizar, ha tendido la mano «a todo el que nos quiera ayudar en la protección de menores», si bien, de forma contundente ha pedido que «las dejen en paz; dejen en paz a los menores si no es para ayudar, o a proteger, algo a lo que nosotros nos vamos a dedicar».