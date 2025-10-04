Logroño se suma a otras ciudades y se manifiesta esta tarde en apoyo a Palestina La protesta, que saldrá a las 18.30 horas desde El Espolón hasta los juzgados, está organizada por Rescop, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina

La Rioja Sábado, 4 de octubre 2025, 14:24 Comenta Compartir

Logroño se suma a otras ciudades españolas y se manifiesta este sábado en apoyo a Palestina.

La protesta, que saldrá a las 18.30 horas desde El Espolón, está organizada por Rescop, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, y se organiza para exigir el derecho al retorno, el fin del apartheid y del genocidio que sufre la población palestina.

El recorrido, que comenzará en El Espolón, frente a la Delegación del Gobierno, recorrerá las calles Bretón de los Herreros, Siervas de Jesús, Daniel Trevijano, Gran Vía y Marqués de Murrieta, para terminar junto a los juzgados.

La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina nació en 2005 y está formada por organizaciones que trabajan la solidaridad con Palestina.

Peticiones

Tras la marcha se leerá un comunicado en el que se pedirá el «embargo integral de armas a Israel» con el «fin inmediato del comercio de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel, incluyendo venta, compra y tránsito».

Por ello, exigirán «la conversión del Real Decreto Ley incluyendo las enmiendas para garantizar un embargo integral, sin excepciones, transparente, y que ponga fin definitivamente a todas las relaciones militares y de seguridad con Israel, así como que se apruebe la Proposición de Ley registrada en julio de 2024».

También pedirán la «ruptura total de relaciones académicas, diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel», además de «sanciones internacionales al régimen de apartheid israelí».

Otra de las demandas del colectivo pasa por el «apoyo pleno a las demandas judiciales contra Israel, sumándose a Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia y respaldando el trabajo del Tribunal Penal Internacional para juzgar a líderes israelíes por genocidio y crímenes de guerra».

Para concluir, ha reclamado el «fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina, como hemos visto estas semanas en la Vuelta» a lo que han añadido «la derogación de la Ley Mordaza», según informa Europa Press.

Temas

Palestina

Israel