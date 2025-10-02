LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Acampada por Palestina protesta por el asalto de la flotilla y convoca una concentración paa hoy

La cita es a las 18.30 horas en la plaza del Mercado

La Rioja

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:25

Tras las concentraciones espontáneas que tuvieron lugar anoche en Logroño, en apoyo a la flotilla que fue abordada por Israel en aguas internacionales, Acampada por Palestina de La Rioja ha convocado para este jueves a las 19.30 en la Plaza del Mercado de Logroño, una concentración, comunicada y autorizada por la Delegación del Gobierno.

La asociación hace un llamamiento para «salir a las calles a denunciar esta nueva vulneración del derecho internacional por parte de Israel» y para a exigir al Gobierno e instituciones «que tomen medidas para asegurar la puesta en libertad de los activistas que viajaban en la flotilla».

Lectura de nombres en Calahorra

Por otra parte, la Plaza de Miguel Ángel Blanco de Calahorra va a acoger el sábado, 4 de octubre, un acto organizado por Acampada por Palestina de La Rioja en el que se leerán de manera ininterrumpida durante 12 horas los nombres de 18.500 niños asesinados por Israel en Gaza. Decenas de personas se irán relevando para leer una larga lista de nombres «que no hace más que crecer y que es la vergüenza del mundo», afirma la asociación en una nota.

«Desde Acampada por Palestina queremos recordar a todos los niños y niñas que nos permitan esas doce horas, porque tenían una vida; de hecho, algunos acababan de estrenarla. Tenían unos sueños. Y tenían un nombre», concluye.

