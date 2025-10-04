«Hay que seguir presionando»

Imagen de niños gazatíes en el acto de este sábado, en el que se leyeron los nombres de 18.500 víctimas infantiles.

A los niños y niñas asesinados en Gaza se les conoce solamente como un número, pero desde los distintos movimientos surgidos en apoyo al pueblo palestino se los quiere recordar por su nombre. Así, como también se ha hecho en otras ciudades, este sábado en Calahorra se ha dado lectura de manera continuada a los nombres y apellidos de las víctimas infantiles del genocidio perpetrado por el ejército de Israel en Palestina.

Durante horas, desde las nueve de la mañana, numerosas personas han leído los nombres de 18.500 niños y niñas, como Abdullah Mohammed Riyad, Abdullah Alsayed Kul, Hamed Suleiman, Mustafa Abu Khati... que murieron en uno de los numerosos bombardeos que han asolado Gaza.

«Los niños de esta lista no llegan ni a los tres años y sabemos que son muchos más, porque según las estimaciones de expertos que están con Francesca Albanesa (relatora especial de la ONU para Palestina), el total de fallecidos puede llegar a las 680.000 personas, teniendo en cuenta no sólo a las víctimas de los bombardeos sino también a todas aquellas personas que han muerto por hambre o desaparecidas bajo los escombros», explica Tania Lezcano, portavoz de Acampada por Palestina de Calahorra, que ha promovido este acto simbólico en el parque Miguel Ángel Blanco.

El Gobierno de España «sigue sin cortar realmente las relaciones con Israel y la compra-venta de armas»

Después de la concentración organizada hace una par de fines de semana en el Mercadal, que incluye una simulación de un bombardeo, la plataforma busca de nuevo con esta acción concienciar sobre la masacre que están sufriendo los gazatíes e insistir «en seguir presionando» al resto de países para que detengan los ataques de Israel. De hecho, Lezcano subraya que «ahora es un momento vital» para continuar con las movilizaciones porque en el caso del Gobierno de España «no termina» de materializar las medidas anunciadas contra Israel. «Sigue sin cortar realmente las relaciones y sin cortar la compra-venta de armas», precisa.

La portavoz de Acampada por Palestina realizaba estas afirmaciones horas después de conocerse que Israel anunciase el fin de los bombardeos. Un anunció al que le daba poca credibilidad porque «después de (los ataques de Hamás) del 7 de octubre, también se propuso el alto el fuego, e Israel dijo que lo cumplía y volvió». «Si algo hemos aprendido en todo este tiempo es que Israel no es nada de fiar», decía tajante. Prueba de ello es que a pesar del anuncio el alto el fuego «esta mañana hemos leído en Al Jazeera que Israel ha vuelto a bombardear», asegura.

«Deja fuera a los palestinos»

Tampoco la propuesta del presiente de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver el conflicto en Gaza es una buena solución para la plataforma, ya que «deja fuera a los palestinos». Y es que, como indica Lezana, el planteamiento del presidente estadounidense es «totalmente colonialista e imperialista». «Viene a decir que ellos van a estar ahí, que va a haber un mandato internacional que no será Palestina, y que a cambio se permitirá que Israel no bombardee», cuestiona.

Por su parte, Hamas ya ha comunicado que está abierto a la negociación y a devolver todos los rehenes israelíes, pero «no han aceptado otras cosas porque naturalmente son una humillación», precisa la activista calagurritana a la vez que remarcaba que «toda solución que venga unilateralmente de Israel y Estados Unidos es imposible».

En este sentido, recuerda que si bien la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha presentado varias propuestas de alto al fuego durante estos dos últimos años, « Hamas ha aceptado absolutamente todas e Israel no ha aceptado ninguna». Además, «Estados Unidos hace menos de un mes vetó la resolución el alto el fuego de la ONU», recuerda Tania Lezana para volver a incidir en que «hay que seguir presionando».

