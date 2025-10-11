LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Villanueva, vista desde avenida de Navarra, beneficiaria de las últimas ayudas europeas del Feder, concretamente de las Edusi. Juan Marín

Logroño no opta a los fondos EDIL por criterios técnicos y los 3,7 millones de La Rioja se van a Calahorra

El Consistorio capitalino, que actualizó la Agenda Urbana para ello, analizó la convocatoria y decidió no concurrir «al no cumplir los requisitos», según Iglesias

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:22

Comenta

Basta con echar un vistazo a internet para comprobar que por toda España, al menos en lo que a financiación local se refiere, no se ... habla de otra cosa. Que si tal ayuntamiento celebra la consecución de uno, dos o tres millones o que si cual lamenta haberse quedado sin cuatro, cinco o seis llegando incluso a acusar directamente al Gobierno de España y apuntando, dependiendo del color, a motivaciones políticas. En toda España, menos en La Rioja, donde Logroño ha optado por dejar pasar la convocatoria y Calahorra, al quite, ha conseguido la cantidad íntegra consignada para la región, 3.699.000,00 de 3.700.332 concretamente, al tratarse de fondos territorializados de antemano.

