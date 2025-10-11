El PSOE ha esperado a la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos por la que se resuelve, provisionalmente, la convocatoria para la asignación ... de una senda financiera a planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible y con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), para denunciar que Logroño la ha dejado, directamente, pasar. «No hay excusas», asevera su portavoz, Luis Alonso.

«Ciudades iguales que Logroño no han dudado en optar a dicha financiación europea, pues el abanico de posibilidades que se incluía era amplio, y no es de recibo que nosotros nos hayamos quedado de brazos cruzados sabiendo que son fondos territorializados, a competir únicamente con Calahorra. Lo mínimo que puedes hacer es presentarte, y luego ya que decida el Ministerio, pero ni siquiera hacerlo...», reflexiona muy crítico el líder del principal grupo de la oposición.

«Queda claro que el PP no tiene proyecto de ciudad ni ideas ni ganas de trabajar», sentencia Alonso, quien aún no acierta a entender qué razones han llevado a los populares a no concurrir a una convocatoria dotada con 3.700.332 euros para La Rioja», espeta.

«Difícil explicación tiene, por muy complicada que sea su tramitación, y así se ve con solo echar un vistazo a lo que está pasando en otras regiones, con ayuntamientos lamentándose por haber quedado fuera, y más cuando el plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2029», concluye.