LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Justo Rodríguez

Luis Alonso

Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño
«Queda claro que el PP no tiene proyecto de ciudad ni ideas ni ganas de trabajar»

El PSOE considera que «no hay excusas» para, al menos, haber optado a la financiación de la UE tal y como sí hizo Calahorra

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:22

Comenta

El PSOE ha esperado a la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos por la que se resuelve, provisionalmente, la convocatoria para la asignación ... de una senda financiera a planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible y con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), para denunciar que Logroño la ha dejado, directamente, pasar. «No hay excusas», asevera su portavoz, Luis Alonso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Queda claro que el PP no tiene proyecto de ciudad ni ideas ni ganas de trabajar»

«Queda claro que el PP no tiene proyecto de ciudad ni ideas ni ganas de trabajar»