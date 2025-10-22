El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:23 Comenta Compartir

El lobo ha matado cinco ovejas en Ezcaray. En la madrugada del pasado sábado, en el paraje Paguito, entre Monte Mayor y la urbanización Ezcay (el antiguo camping), cerca de la carretera de las aldeas (LR-415) y a apenas dos kilómetros del núcleo urbano de la localidad, el depredador accedió a una finca propiedad del ganadero Luis Ángel Altuzarra y mató a las cinco ovejas que guardaba allí. «Estaban todas mordidas en el cuello y las nalgas, dentro de una finca con vallado, pero se colaron por algún agujero porque allí no tengo mastines», explica Luis Ángel Altuzarra.

Los perros de guarda trabajan a mayor altitud con otros animales. De hecho, sus mastines protagonizaron hace dos años una pelea con los lobos para proteger el rebaño. Aunque en la zona, sobre todo el alto de Pradilla que ejerce de frontera natural entre Burgos y La Rioja, se han producido ataques de lobo a ovejas y cabras recientemente, en Ezcaray hacía tiempo que el depredador no daba muerte a ningún animal de ganadería. A Luis Ángel Altuzarra, al menos, no le atacaba a sus animales desde hace un año, aunque otros ganaderos del Alto Oja reconocen que sí le han atacado a terneros. Según asegura Altuzarra, el guarda forestal de la zona acudió al lugar del ataque y los certificó como tales.

Este último ataque se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) haya recusado a la juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a petición del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, por ser hermana del jefe de Servicio de Defensa de la Naturaleza, Caza y Pesca del Gobierno de La Rioja. La plataforma FPLI, que engloba a 60 entidades como Ecologistas en Acción en La Rioja, presentó el 9 de julio un recurso contencioso-administrativo contra la orden de caza de La Rioja que permitiría capturar al lobo en la temporada 2025-26 y solicitó la adopción de medidas cautelares para que se suspenda la autorización hasta que se resuelva el recurso. Hasta el momento se han presentado cinco recursos contra la caza del lobo en La Rioja, el del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y los de Ascel, Amigos de la Tierra en La Rioja, WWF y Pacma. Todos están pendientes de resolución y no se han dictado medidas cautelares por el momento.

Ampliar Una oveja atacada por el lobo en Ezcaray. L.A.A.

Mientras tanto, el Gobierno de La Rioja no ha autorizado todavía la captura del lobo a pesar de que el pasado 1 de octubre comenzó el periodo de la temporada de caza mayor al justificar que está «a la espera del pronunciamiento del TSJR. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente advirtió semanas atrás que «estas medidas pueden ser o no aceptadas», por lo que no ha autorizado la caza del lobo en las primeras batidas de la campaña.