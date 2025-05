Llamadas que impactan: «Llegó un momento en el que dejó de hablar y falleció»

Treinta años y más de 8,5 millones de llamadas atendidas dan para mucho. Para buenos y malos momentos. «Somos una gran familia; llevamos muchas ... horas conviviendo y hemos reído y llorado todos juntos», certifica Eva Muñoz, una de las coordinadoras del SOS Rioja.

Cada llamada es diferente y nunca saben lo que se van a encontrar al otro lado del teléfono cuando este empieza a sonar. Puede incluso que el interlocutor sea un conocido, o incluso un amigo o un familiar, del teleoperador o de alguno de sus compañeros. «Yo creo que a casi todos nos ha tocado algo así», opina Carmelo Álamos. «En esos momentos sacas fuerzas, no sé de dónde, y atiendes la llamada, aunque cuando cuelgues quizás te pongas a llorar», admite Eva Muñoz.

«Tienes que ver el problema que te plantean como propio para dar una respuesta oportuna» José Ignacio Rodríguez Maimón Jefe del Cecop

«La capacidad de autogestionarse es muy importante; hay llamadas muy complicadas» Belén Balmaseda Responsable de Formación

Preguntados por si algunas de esas comunicaciones les ha marcado especialmente, la respuesta es generalizada. «Son muchas», alza la voz Belén Balmaseda. «Hemos recibido algunas muy dramáticas, pero también hemos vivido anécdotas graciosas que se quedan para nosotros», cuenta la responsable de Formación antes de reconocer que ella no se podrá olvidar nunca de su primer día. «Me tocó un accidente de tráfico en el Alto de San Antón con un chico joven fallecido», rememora. «No se me va a borrar en la vida porque al acabar el turno pensé que lo había hecho tan mal que no iba a volver al día siguiente, pero han pasado los años y aquí sigo», se congratula.

Sus compañeros en el Cecop también tienen llamadas que no olvidarán. José Ignacio Rodríguez Maimón se acuerda por ejemplo de lo que ocurrió el día del atentado en la Torre de Logroño. «El que había puesto la bomba nos llamó, pero se equivocó de calle al decirnos dónde había dejado el coche con los explosivos», apunta antes de que su compañero Carmelo Álamos traiga a la memoria del resto el día en que unas personas llamaron al SOSRioja asegurando que eran guardias civiles para contar que se había producido un accidente de autobús con cincuenta menores dentro. «Nos dieron hasta la sintomatología de esos menores y movilizamos a muchísimos efectivos, pero también debo decir que en menos de quince minutos sabíamos que todo era mentira», apunta. «Fue una locura», remata.

«Todo lo posible»

En otros casos, el final resultó trágico. «Recuerdo que nos llamó una mujer que iba con su pareja en el coche para contarnos que se habían caído al Canal de Lodosa», explica Ana Rosa San Pedro. «Mientras estaba hablando con la operadora, le dijo que el agua le estaba cubriendo; llegó un momento en el que dejó de hablar y falleció», continúa. «Tanto la operadora como el resto nos quedamos impactados», concluye.

«La puesta en conocimiento del suceso a los intervinientes es prácticamente inmediata» Carmelo Álamos Jefe de Sala

«No somos un mero centro en el que comunicamos la incidencia y nos olvidamos»

En el lado contrario de la moneda se sitúan las comunicaciones más agradables. «Las que más nos gustan son las de agradecimiento», resalta Eva Muñoz, después de recalcar que la sala del SOSRioja es partícipe, «desde el principio hasta el final», de todas las llamadas que entran. «Hacemos todo de la mejor manera posible con los medios que tenemos», sostiene.

La cautela, por otra parte, también juega un papel fundamental en ese trabajo, sobre todo a la hora de dar a conocer un suceso a la ciudadanía. «Sabemos que cuando nosotros publicamos la noticia de un fallecimiento, muy posiblemente en las redes sociales ya haya fotos del accidente y de las personas afectadas, pero nosotros no podemos decir lo que ha ocurrido hasta que un médico lo certifique», resalta José Ignacio Rodríguez Maimón. «Nosotros no queremos competir con las redes sociales y eso lo tenemos claro», apostilla el jefe de del Cecop antes de que Carmelo Álamos incida en esa misma línea. «No debemos dar ninguna noticia hasta que no tengamos una certeza absoluta de lo ocurrido», reseña el jefe de Sala.

Esas son las bases sobre las que se asienta el trabajo en el Centro de Coordinación Operativa del SOS Rioja. Una labor que personas como Ana Rosa San Pedro desarrollan desde hace tres décadas. «Cada día es como si tuvieras un subidón de adrenalina», asegura una de las coordinadoras del servicio. «En mi caso, después de haber pasado por varios lugares, puedo decir que este ha sido y es el trabajo de mi vida», finaliza.