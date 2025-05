Aniversario en el SOS Rioja: tres décadas gestionando emergencias

Iñaki García Logroño Lunes, 5 de mayo 2025, 16:19 | Actualizado 16:48h. Comenta Compartir

El recinto ferial de Albelda se convirtió este lunes en el punto de encuentro de los servicios de emergencias de La Rioja. Allí se juntaron, entre otros muchos, miembros, vehículos e instrumental de los Bomberos del CEIS Rioja, de Protección Civil, de la Unidad Canina o de Cruz Roja con el objetivo de celebrar una efeméride: el treinta aniversario de la inauguración oficial de Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del SOS Rioja. Treinta años de coordinación y gestión de emergencias en la comunidad autónoma.

José Ignacio Rodríguez Maimón es el jefe de dicho centro y este lunes hizo un recorrido por todos estos años de historia. Recordó incluso los antecedentes de la puesta en marcha oficial. «Aquí estoy solo, como cuando comencé en 1989; debido a las presiones de información de Madrid por determinadas actividades industriales de riesgo químico, José Luis Bermejo decidió montar un área de protección civil y ese fue el origen de todo», rememoró. «Lo único que teníamos era un Nissan Patrol que, a pesar de los años, sigue prestando servicio y de hecho hoy (por este lunes) se encuentra en Arnedillo», añadió.

Así comenzó una historia que cristalizó en la inauguración oficial «el 3 de mayo del año 95» de un servicio que, por aquel entonces, «tenía un excelente continente pero un contenido que dejaba que desear», según Rodríguez Maimón. El jefe del servicio recordó, por ejemplo, como en esos primeros compases, los teleoperadores eran objetores de conciencia.

Desde entonces se han ido cumpliendo etapas y atravesando momentos de todo tipo, como el temido efecto 2000. «Al final no llegó el fin del mundo», apostilló Rodríguez Maimón para añadir después otros hitos como las once expediciones a Muxía, la zona cero del hundimiento del Prestige, la crisis de 2008 y sus años posteriores o el covid. Un recorrido que ha llevado al Cecop-SOS Rioja hasta el momento actual en el que, por ejemplo, la tecnología juega un papel fundamental. «Ya no hay apenas búsquedas de gente perdida porque sabemos con una precisión de pocos metros dónde se encuentra la persona que necesita auxilio y podemos llegar a ella con mucha más rapidez», expuso Rodríguez Maimón antes de hacer hincapié en el papel de los teleoperadores en todo este engranaje. «Hay que poner en valor su papel», resumió.

El jefe de este centro de coordinación pronunció su discurso ante un auditorio en el que estaba presente, entre otras autoridades, Gonzalo Capellán. El presidente del Gobierno de La Rioja hizo un recorrido en el que se le puso al tanto de los métodos e instrumentos de trabajo de los diferentes Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencia. Tras él, tomó la palabra para lanzar un mensaje de agradecimiento y recordar las más de 8,5 millones de llamadas recibidas en estas tres décadas. «A todos los que componéis el conjunto de profesionales de emergencias, que agrupa a mil personas, muchísimas gracias por vuestro trabajo implicación y profesionalidad», recalcó para cerrar su intervención.