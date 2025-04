Dos años sin ley autonómica de protección animal en La Rioja

Lo primero que hizo el actual equipo de Gobierno de La Rioja (PP) en julio de 2023, apenas dos meses después de haber ganado las ... elecciones, fue derogar la Ley autonómica de Protección de los Animales. PP y Vox votaron a favor y PSOE y Podemos-IU, en contra. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, anunció entonces que antes de septiembre su Gobierno se comprometía a «traer un proyecto de ley dialogado con asociaciones y todos los sectores para que los animales riojanos sigan tratados como deben ser». La portavoz popular Cristina Maiso añadía que era necesaria «una ley que garantice el derecho de los animales y para ello había que redactar una nueva legislación basada en el diálogo y el consenso con todos los sectores afectados».

Casi dos años después, La Rioja no cuenta con una nueva ley autonómica ni con siquiera un proyecto. El texto de la ley de derogación expuesto por el PP justificaba la «deficiente técnica jurídica, repleta de juicios de valor y de sectarismo, alejada de la realidad de la sociedad riojana y con innumerables incoherencias e intransigencias» y exponía que «se aprobó sin el consenso necesario». La ley fue impulsada mediante una iniciativa legislativa popular (ILP), cuando en 2015 la Asociación Protectora de Animales en La Rioja (APA Rioja) presentó más de 24.000 firmas en el Parlamento regional que demandaban una nueva normativa. Esta, la segunda ILP aprobada en La Rioja después de la Ley de Apoyo a la Mujer Embarazada en Dificultades (2012), contó con los votos a favor de PSOE, Cs y Podemos, y la negativa de PP, que entonces gobernaba en minoría.

El Pacma ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el Parlamento de La Rioja por haber admitido a trámite por lectura única y procedimiento de urgencia la derogación de la ley, que ha sido admitido. Antes, ya presentó un contencioso-administrativo que no fue admitido y APARioja acudió al Defensor del Pueblo por el mismo motivo.

«Una ley ciudadana debería ser más respetada por los políticos» Eva Ramos Asesora jurídica de Pacma

Eva Ramos, asesora jurídica de Pacma, advierte de que «sacar una ley adelante cuesta mucho trabajo, y más por ser una ley ciudadana, debería ser incluso más respetada por los políticos y no derogarla a las primeras de cambio». «La ley estatal es aplicable en La Rioja pero, por ejemplo, es un desastre para los perros de caza porque los excluye, igual que a los animales de trabajo o de producción, que están desamparados, ya que no hay una normativa que regule qué se puede hacer con ellos o la que hay es de ganadería».

Abandonos y maltrato

Otro de los problemas es la aplicación de la ley. Continúan los abandonos y el maltrato animal pero apenas se condenan los casos porque ni siquiera se persiguen. «Incluso con la ley estatal cuesta mucho que se cumpla. Solo ha supuesto un avance con las colonias felinas. La responsabilidad recae en los ayuntamientos y, aunque algunos están empezando a cumplir, muchos no. Desde donde se debe vigilar es desde la Administración autonómica y, generalmente, no va a ningún lado», advierte Eva Ramos.

«Derogaron la ley con prisa, sin hacer un debate ni comisiones» Inma de Imaña Portavoz de AnimaNaturalis

El año pasado el PSOE presentó una iniciativa parlamentaria para instar al Ejecutivo regional a redactar una nueva ley, algo a lo que se negó el PP. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno riojano informan de que, un año después, no hay cambios y se está a la espera del desarrollo reglamentario de la normativa a nivel nacional para continuar con la autonómica y evitar que entren en conflicto. «Tras la derogación, la Consejería inició los trámites para elaborar el proyecto de una nueva ley sobre la base del borrador con el que trabajó el Gobierno en 2018 pero ahora adaptado a la nueva ley nacional», informa el Ejecutivo regional. No obstante, la Consejería admite que «el debate sobre el reglamento está abierto y existen determinadas cuestiones sobre las que no hay acuerdo entre las comunidades autónomas y el Ministerio». El pasado 10 de abril hubo una reunión sobre el primer borrador y la Consejería asegura que ha presentado propuestas de mejora y adaptación del reglamento en La Rioja. Diario LA RIOJA intentó hasta por dos veces recoger declaraciones de Noemí Manzanos, pero no fueron concedidas por «motivos de agenda». Tampoco ha obtenido respuesta de APA Rioja.

Sí valora la situación actual Inma de Imaña, portavoz de la asociación AnimaNaturalis: «Nos deja bastante desprotegidos. Derogaron la ley con prisa, sin debate ni comisiones. Si hay que esperar al desarrollo de la estatal, como dicen ahora, podrían haber ido adaptando lo que había. Algo no cuadra», avisa Inma de Imaña, quien considera que este tema se debería tratar más a nivel social que político.