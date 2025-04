La carrera de burros de Tricio no fue sancionada por maltrato sino por falta de autorización

Un ejemplo claro de las consecuencias de la derogación de la ley de bienestar animal de La Rioja fue lo sucedido en la tradicional ... carrera de burros de Tricio. El 25 de agosto de 2023 se celebró por última vez, en el periodo de tiempo en el que se había derogado la ley autonómica y todavía no había entrado en vigor la estatal, por lo que hubo un vacío legal. Pacma denunció que en la que fue la última edición del evento los animales sufrieron maltrato al ser «víctimas de patadas, golpes y latigazos». Como no había ley, Pacma expuso que «solo nos queda la vía penal para denunciar estos incidentes».

«El Seprona no vio delito porque las carreras no presentan un delito si no existe una lesión», declara Eva Ramos (Pacma). Ante la ausencia de ley específica es posible aplicar el Código Penal pero este indica que para que se considere delito debe producirse una «lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud».

En tal caso es sancionable con pena de prisión de 3 a 18 meses, que pueden ser entre 12 y 24 si se causa la muerte. Curiosamente, el caso de la carrera de burros de Tricio sí acabó con sanción, aunque no por maltrato animal. «Hubo una denuncia porque el espectáculo no tenía licencia ni autorización de la Consejería Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, que lo derivó a la Dirección General de Justicia e Interior y esta inició un proceso sancionador», advierte Eva Ramos.

El Gobierno de La Rioja ha confirmado a este periódico que el 28 de diciembre de 2023 se sancionó al Ayuntamiento de Tricio por «celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas sin la correspondiente licencia o autorización», lo que supone una infracción grave de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de La Rioja. La multa fue de 605 euros y un mes de inhabilitación para la organización y promoción de espectáculos. El pasado año 2024 Tricio renunció a celebrar la popular carrera de burros y en su lugar organizó un paseo no competitivo por el pueblo.