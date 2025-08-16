Uno de cada tres residentes en La Rioja de entre 20 y 35 años nació en el extranjero

Algo más de 19% de los residentes en La Rioja han nacido fuera de España. Esa es una de las conclusiones más generales que se ... extrae de la última actualización de la Estadística Continua de Población publicada hace solo unos días, pero al ahondar de un modo un poco más profundo en esas cifras, se constata que la mayor proporción de extranjeros se da entre los jóvenes. Concretamente, uno de cada tres vecinos de la comunidad autónoma de entre 20 y 35 han nacido más allá de las fronteras nacionales. Un dato que, además, crece con el paso del tiempo.

En números totales, La Rioja contabiliza 50.845 ciudadanos de entre 20 y 34 años entre su población. Personas que están construyendo su futuro, en algunos casos a través de sus estudios o en otros gracias a los primeros empleos de sus respectivas trayectorias profesionales. De ellos, 16.663 tienen sus orígenes fuera de España, es decir, un 32,77%. Uno de cada tres.

Si se comparan esas cifras con las de hace una década, las diferencias saltan a la vista. El Instituto Nacional de Estadística ofrece sus datos a través de grupos quinquenales y el número de jóvenes ha ido aumentando de manera sistemática en todos los comprendidos entre los 20 y los 35 años. Así, en 2015 había 12.401 vecinos con esas edades nacidos fuera de España y el último registro, correspondiente a julio de este año, eleva ya el dato hasta los 16.663. Esto se traduce en que, en una década, los ciudadanos que cumplen con estas características se han ampliado en un 34%.

No en vano, la pujanza de la población inmigrante es la que hace que el censo de residentes en La Rioja crezca año tras año. En concreto, en la franja de edad ya citada, los extranjeros más abundantes son los llegados desde Sudamérica. No es de extrañar, puesto que si se extrapolan esos datos a la población total, se observan fenómenos como la llegada de 1.470 colombianos a la región en el último año. Es la nacionalidad que más ha crecido en número en los doce meses más recientes.

Domi Vega, presidenta de la asociación Color, explica que este fenómeno no se da solo en La Rioja. «Muchos colombianos quieren salir por la situación de vulnerabilidad que hay en el país», lamenta antes de reconocer que, una vez aquí, también hallan dificultades. «La vida aquí tampoco es fácil porque no hay trabajo ni vivienda, pero la gente encuentra algo que no tiene en su país: tranquilidad. Y eso es muy importante», certifica.

«Los retos son los mismos para todos los jóvenes de esa edad, sea cual sea su origen» Rafael Gil Fundación Pioneros

«La vida aquí no es fácil, pero la gente encuentra algo muy importante: tranquilidad» Domi Vega Asociación Color

En cuanto a los retos, desde Fundación Pioneros se considera que son similares a los que se enfrenta cualquier joven. «El empleo es fundamental para dar el salto a la emancipación; y todos necesitan lo mismo: en primer lugar, focalizarse en aquello que les gusta y que les puede proporcionar independencia económica y, en segundo término, lograr permanecer en ese puesto de trabajo», expone Rafael Gil, presidente de una organización que echa una mano a esos jóvenes en labores como la correcta redacción de un currículum o cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo.

«Los mismos miedos»

También desde Pioneros, Ana Gamuza cree que las diferencias más significativas entre extranjeros y locales residen, en algunos casos, en el idioma, pero a la hora de buscar un trabajo «todos tienen los mismos miedos». «Piensan en lo que se van a encontrar, que no van a valer... pero si quieren trabajar, están ávidos por aprender», recalca la gerente de una fundación desde la que se está en contacto con empresas para conocer cuáles son sus necesidades, así como aquello que tienen en cuenta a la hora de elegir a un empleado sobre otro. «Y así podemos ayudar a los jóvenes en ese camino, con independencia de su origen», remata Rafael Gil.

«Nadie quiere dejar a su familia ni su tierra; solo lo hacen por la esperanza de una vida mejor» Samar Ali Parveen AMIN

Con respecto al proceso de adaptación, Samar Ali Parveen también se refiere al idioma como la mayor dificultad. «Los latinos, por ejemplo, no tienen ese problema, pero los que vienen de otros países, sí», cuenta el presidente de la Asociación Mundo Inmigrante (AMIN) en La Rioja. «Pero las Administraciones nos facilitan lugares donde dar clases», apostilla.

Desde su punto de vista, los riojanos también juegan un papel importante en ese proceso de adaptación. «La gente es muy buena y siempre nos ha mostrado su apoyo, y eso nos facilita mucho las cosas», resalta sin negar que también hay gente que «se aprovecha» de estas personas. Por último, Samar Ali Parveen lanza una reflexión: «Nadie quiere dejar a su familia, ni su tierra, ni su casa, ni a sus hijos; lo hacen por la esperanza de encontrar una vida mejor».