La población de La Rioja crece hasta los 328.313 habitantes El incremento en el segundo trimestre del año ha sido del 0,12%, según los datos del INE

La población de La Rioja ha crecido el 0,12 por ciento en relación al trimestre pasado, hasta alcanzar los 328.313 habitantes a fecha 1 de julio. Según recoge la Estadística Continua de Población (ECP) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), en relación a julio de 2024, la población riojana ha crecido en 2.983 personas.

En España, el número de habitantes aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre y se situó en 49.315.949 a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica.

El crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó.

El número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta las 7.050.174; en tanto que la población de nacionalidad española aumentó en 24.534 gracias a procesos de adquisición de nacionalidad.