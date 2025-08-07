LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La población crece en La Rioja. Juan Marín

La población de La Rioja crece hasta los 328.313 habitantes

El incremento en el segundo trimestre del año ha sido del 0,12%, según los datos del INE

Efe

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:54

La población de La Rioja ha crecido el 0,12 por ciento en relación al trimestre pasado, hasta alcanzar los 328.313 habitantes a fecha 1 de julio. Según recoge la Estadística Continua de Población (ECP) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), en relación a julio de 2024, la población riojana ha crecido en 2.983 personas.

En España, el número de habitantes aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre y se situó en 49.315.949 a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica.

El crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó.

El número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta las 7.050.174; en tanto que la población de nacionalidad española aumentó en 24.534 gracias a procesos de adquisición de nacionalidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por grabar imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, la mitad en La Rioja
  2. 2 Arrestado un hombre de 24 años por agresión sexual a una menor en Logroño
  3. 3

    Un negocio ruinoso: los viticultores perdieron entre 24 y 31 céntimos por kilo por producir uva tinta en 2024
  4. 4 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  5. 5 Umm, entre los once mejores bares de tapas de España de la Guía Michelin
  6. 6

    Dragados empezará las obras del nuevo cuartel de Villamediana en septiembre
  7. 7

    Ana Fernández-Torija, una vida dedicada a los mayores
  8. 8 El Gobierno de La Rioja activa el nivel rojo de alerta por altas temperaturas
  9. 9 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  10. 10 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La población de La Rioja crece hasta los 328.313 habitantes

La población de La Rioja crece hasta los 328.313 habitantes