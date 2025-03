Ocio Sport adeuda su sueldo a más de 55 trabajadores en La Rioja

Los problemas de impagos a los trabajadores de Ocio Sport Rioja se extienden más allá de Lardero. A los conocidos casos del complejo deportivo ... Aqualar (con 10 empleados) y el hogar del jubilado de Lardero (3), donde se deben los sueldos de enero y febrero, se unen los de La Gota de Leche (10), La Atalaya (3) y la Universidad Popular de Logroño (2), el complejo deportivo de Arrúbal (3) y las instalaciones El Ferial y El Mazo de Haro (26). Según ha podido saber Diario La Rioja, todos estos trabajadores de Ocio Sport en La Rioja, más otros 8 en Oyón (Álava), no han percibido su sueldo de febrero. Al parecer, la empresa ha justificado a los trabajadores los problemas que está sufriendo tanto en Lardero como en Tudela, con contratos prorrogados desde hace años, situación que también se repite en Arrúbal.

Como ya ha publicado este periódico, los trabajadores del complejo deportivo Aqualar y el hogar del jubilado de Lardero acumulan dos meses sin cobrar su sueldo, ambas plantillas pertenecientes a Ocio Sport Rioja. Y es que la empresa mantiene prorrogado el contrato de Aqualar que se le adjudicó en 2017 por 349.932 euros anuales y que finalizaba en 2022 pero que se ha extendido de forma forzosa por diversos recursos presentados al licitar el Ayuntamiento larderano el nuevo pliego, que contempla un sustancial incremento económico: 556.566,12 euros.

Ocio Sport Rioja debe saldar su deuda con sus trabajadores para poder firmar el nuevo contrato que el Consistorio larderano ha propuesto adjudicarle, de lo contrario, la otra empresa que concursó (JIG) tendrá la opción de hacerse cargo de la gestión de Aqualar y, si esta lo rechaza, el Ayuntamiento deberá hacerse cargo de abonar los sueldos a los trabajadores y licitar de nuevo el contrato. No obstante, y en previsión de que la empresa no pueda acceder al contrato público, en Aqualar ya han anunciado que a partir del día 12 de marzo, cuando se acaba el plazo que tiene Ocio Sport para firmar, solo se permitirán pagos con tarjera, a fin de que no maneje dinero en metálico que debe retornar a las arcas municipales.

Desde la Universidad Popular transmiten normalidad por parte de los dos trabajadores de Ocio Sport Rioja que operan en sus instalaciones. También desde el Ayuntamiento de Logroño, que adjudicó en 2023, y hasta 2027, el contrato de servicios auxiliares y limpieza de La Gota de Leche por 599.937 euros. Allí trabajan una decena de personas y en el centro La Atalaya, otras tres. «No hay constancia de quejas, más allá de retrasos, pero se ha requerido a la empresa un informe de situación y se la recordado la obligación de abonar los sueldos en tiempo y forma», exponen desde el equipo de Gobierno de Logroño.

Por tanto, y según le consta a este periódico -que ha intentado en numerosas ocasiones contactar con la empresa y no ha obtenido respuesta-, son al menos 57 los trabajadores de Ocio Sport en La Rioja a los que se les adeuda su sueldo, más otros 8 en Oyón. Y podrían estar viviéndose situaciones similares en Tudela y Andosilla (Navarra). «No sabemos nada de los jefes, no responden a las llamadas. Siempre hemos cobrado como muy tarde el día 2 pero desde diciembre empezamos a cobrar con retraso y febrero ya no lo hemos cobrado», explica un miembro de la plantilla de Ocio Sport en Haro.

Ampliar El edificio municipal La Gota de Leche de Logroño que gestiona Ocio Sport. Juan Marín

«Grave situación»

CSIF ha anunciado movilizaciones si los trabajadores de Ocio Sport Rioja no reciben sus nóminas pendientes. «Ante la grave situación que están viviendo los trabajadores de varios centros, solicitamos una reunión urgente con la empresa el pasado martes para obtener una explicación al retraso del pago de las nóminas que se está produciendo desde el mes de diciembre. La callada por respuesta de Ocio Sport obliga a CSIF a convocar movilizaciones si para el próximo lunes no da explicaciones sobre el retraso e impago de nóminas», anuncia el sindicato.