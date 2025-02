Los diez trabajadores del complejo Aqualar de Lardero sufren retrasos en el pago de sus nóminas

Los trabajadores del complejo deportivo Aqualar están sufriendo retrasos en el pago de sus nóminas. Aunque el Ayuntamiento de Lardero quiso adjudicar el año pasado ... el contrato a Ocio Sport por 556.566,12 euros (IVA incluido) anuales para gestionar Aqualar, el polideportivo y el campo de fútbol, este no se ha hecho efectivo todavía debido a un recurso presentado por otra empresa concursante y que ha obligado a prorrogar el anterior, que se remonta a 2017. Entonces se adjudicó por 349.932 euros anuales e incluía, además de Aqualar, la limpieza de los polideportivos.

En 2022 el Consistorio larderano decidió prorrogar el contrato en compensación a las pérdidas ocasionadas por el obligado cierre por el covid y aún más en 2023 cuando la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas presentó otro recurso que invalidó la nueva licitación. Según ha podido saber Diario La Rioja, a día del 18 de febrero los diez trabajadores de Ocio Sport que prestan servicio en Aqualar (socorristas, personal de mantenimiento, limpieza y recepción) no habían cobrado la nómina de enero. Y antes ya sufrieron retraso en el pago del salario de diciembre.

«A los trabajadores nos llega la información justa. La única información que tenemos es un WhatsApp de recursos humanos, pero son excusas, aquí nosotros trabajamos todos los días y han ido cobrando todos los trabajadores de Ocio Sport en otros servicios menos nosotros», expone una persona que trabaja en Aqualar con la que ha hablado este periódico. En el citado mensaje se justifica el retraso en el abono de las nóminas por la «prórroga forzosa» en la que se encuentra el contrato, con las condiciones establecidas en 2017, lo que supone un «quebranto económico».

«Todos ustedes conocen el incremento que han sufrido la mayoría de sus nóminas a lo largo de estos 8 años (más del 40%)», señala el mensaje, y recuerda que durante la pandemia asumió todos los pagos. «La situación supera unas cuotas financieras asumibles», advierte para, finalmente, solicitar comprensión. Este medio ha consultado a Ocio Sport sobre la situación y no ha obtenido respuesta.

Marta Elguea (PP), concejala de Administración General, asegura que el Consistorio está al corriente de los pagos con Ocio Sport, pero «es una empresa privada y no podemos hacer nada». Y Marcos García, edil de Deporte e Instalaciones, declara que está en contacto con ambas partes, interesado en que se solucione el problema, aunque le consta que no solo los trabajadores de Aqualar sufren retrasos en los pagos (Ocio Sport también gestiona el hogar de la tercera edad)- «Todo el mundo quiere poner de su parte porque no es agradable, la empresa dice que es algo eventual y los trabajadores, aunque dicen que es la primera vez que pasa, empiezan a estar preocupados», explica García. CSIF afirma que sus delegados sindicales están hablando con la empresa para favorecer los pagos.

«El Ayuntamiento debería defenderse ante las acusaciones de la empresa, que se justifica ante sus trabajadores utilizándolo como excusa. No entendemos cómo una empresa que habrá presentado hace cuatro días informes de viabilidad y se ha hecho con una licitación, ahora se ve en esta situación», declara Noelia González, portavoz del PSOE en la Corporación municipal. Para Vox, igualmente en la oposición, «la situación es muy grave». «La adjudicación fue hace tan solo tres meses, por lo que el Ayuntamiento debería conocer la viabilidad de la empresa», añade Vox, y reclama que se garantice el cobro de los trabajadores.