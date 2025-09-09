LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de un avión procedente de Madrid tras aterrizar en Agoncillo Sonia Tercero

El Gobierno insiste en que no renuncia a los vuelos internacionales de Agoncillo

Domínguez asegura que «se van a estudiar todas las opciones», incluido un mayor precio de licitación e incluso otros destinos en un nuevo contrato tras quedar desierta la primera liciatación

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:46

«El contexto regulatorio aeroportuario en España no ayuda, con una alta incertidumbre en estos momentos para los aeropuertos regionales, pero seguimos pensando que el ... de Logroño-Agoncillo tiene un potencial importante, especialmente como dinamizador del turismo enológico y enogastronómico». Con estas palabras Alfonso Domínguez, consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo de Gonzalo Capellán, respondía esta mañana a las preguntas de los periodistas sobre el nulo interés que han mostrado las aerolíneas para la licitación realizada por la sociedad pública La Rioja 360 Avanza y con la que pretendía poner en marcha vuelos regulares (dos a la semana) con destino Londres y una segunda ciudad europea.

