El Gobierno insiste en que no renuncia a los vuelos internacionales de Agoncillo

«El contexto regulatorio aeroportuario en España no ayuda, con una alta incertidumbre en estos momentos para los aeropuertos regionales, pero seguimos pensando que el ... de Logroño-Agoncillo tiene un potencial importante, especialmente como dinamizador del turismo enológico y enogastronómico». Con estas palabras Alfonso Domínguez, consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo de Gonzalo Capellán, respondía esta mañana a las preguntas de los periodistas sobre el nulo interés que han mostrado las aerolíneas para la licitación realizada por la sociedad pública La Rioja 360 Avanza y con la que pretendía poner en marcha vuelos regulares (dos a la semana) con destino Londres y una segunda ciudad europea.

Domínguez insistió en que «habrá un nuevo pliego» en el que ya se está trabajando que, probablemente, mejore la oferta económica e incluso estudie otros destinos si fuera necesario: «Se están revisando todas las condiciones del contrato, lo que incluye precio, condiciones técnicas y también destinos, pero es todavía pronto para poder concretar más cuestiones».

Lo que sí dejó claro el consejero es que el aeropuerto de Agoncillo «es una infraestructura muy importante para el futuro de La Rioja, pero para su desarrollo necesitamos la colaboración del Gobierno de España». En este sentido, Alfonso Domínguez insistió en reclamar tasas aeroportuarias «más bajas, horarios más amplios y más personal». «Son cuestiones que necesitamos -concluyó- para que nuestro aeropuerto sea más atractivo».