Carteles anunciadores de Turismo en La Rioja J. Rodríguez

Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie

El pliego para operar vuelos internacionales desde Logroño a Londres y otro destino europeo ha quedado desierto por falta de ofertas

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:24

El pliego para operar vuelos internacionales desde Logroño-Agoncillo ha quedado desierto, según confirman fuentes del Gobierno de Gonzalo Capellán, aunque aseguran también que ya «se ... está trabajando» en una próxima licitación. «El Ejecutivo autonómico se compromete a seguir estudiando todas las opciones para actualizar el pliego y adecuarlo al actual contexto aeroportuario para intentar contar con vuelos internacionales regulares», explican las fuentes consultadas.

