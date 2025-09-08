Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie

El pliego para operar vuelos internacionales desde Logroño-Agoncillo ha quedado desierto, según confirman fuentes del Gobierno de Gonzalo Capellán, aunque aseguran también que ya «se ... está trabajando» en una próxima licitación. «El Ejecutivo autonómico se compromete a seguir estudiando todas las opciones para actualizar el pliego y adecuarlo al actual contexto aeroportuario para intentar contar con vuelos internacionales regulares», explican las fuentes consultadas.

El portal de contratación pública acaba de resolver la tramitación del expediente, una oferta de 2,783 millones por año dirigido a aerolíneas interesadas en cubrir dos vuelos semanales a Londres desde la infraestructura de Agoncillo a Londres y un tercero a otra capital europea. Y lo ha resuelto como «desierto», porque ninguna compañía ha presentado oferta alguna al mismo, pese a que el contrato, por cinco años, acumulaba 13,7 millones de euros en concepto de «patrocinio de La Rioja como destino turístico en mercados internacionales estratégicos».

La resolución supone un nuevo 'revés' a la aspiraciones del presidente del Gobierno riojano de resolver los problemas de comunicación y aislamiento de la región y en este sentido las fuentes del Ejecutivo «lamentan que la licitación haya quedado desierta». «A pesar de esta circunstancia, ya estamos estudiando modificaciones en las prescripciones del pliego, adaptándolo a la coyuntura actual, y que permitan una nueva licitación de un servicio estratégico para la mejora de la conectividad y las infraestructuras de nuestra región».

El Gobierno de La Rioja asegura que sigue teniendo «un compromiso firme» para potenciar e impulsar el aeropuerto como motor de desarrollo socioeconómico de esta región. «Lo hemos demostrado reclamando al Gobierno de España la necesidad de rebajar las tasas aeroportuarias a las compañías que operen en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo para potenciar la competitividad de una instalación claramente infrautilizada, reivindicando la necesidad de declaración como Obligación de Servicio Público de los vuelos a Madrid o poniendo encima de la mesa del Ministerio competente la urgencia de ampliar horarios y del personal de AENA en Logroño-Agoncillo».

Según las fuentes del Ejecutivo, «estas herramientas permitirían que el aeropuerto ganara en atractivo para las diferentes operadoras y abriría nuevas posibilidades, como por ejemplo el impulso a vuelos chárter vinculados a la atractiva oferta enoturística de nuestra Comunidad». «En paralelo, hemos mejorado la conectividad con más vuelos a Madrid, a Mallorca en periodo estival y va a seguir en esta dirección, como evidencia el anuncio de la próxima licitación de los vuelos a Barcelona«.

En cualquier caso, el Ejecutivo autonómico se compromete a «seguir estudiando todas las opciones para actualizar el pliego, adecuarlo al actual contexto aeroportuario y tratar de contar con vuelos internacionales regulares operando en el aeropuerto riojano».