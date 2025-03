El Gobierno despide a la directora de la Fundación para la Transformación en la etapa de Andreu

Alberto Gil Logroño Martes, 18 de marzo 2025, 14:18 | Actualizado 14:28h. Comenta Compartir

La Fundación para la Transformación de La Rioja despidió el pasado 8 de octubre a la que había sido su directora durante la etapa de gobierno de Concha Andreu, Nuria San Servando. Según confirman fuentes del Ejecutivo, el despido fue a consecuencia de la «amortización de su puesto de trabajo» tras las fusión, acordada a finales de agosto, entre la Fundación para la Transformación (FT) y la también Fundación del Centro del Envase y el Embalaje (FCEE), con la integración de esta segunda dentro de la primera.

Nuria San Servando fue ascendida en 2019 a directora de la Fundación Riojana para la Innovación (FRI) y fue quien recepcionó en el año 2020, irregularmente, las mascarillas que el Ejecutivo de Andreu encargó a la empresa Arneplant en pleno momento crítico de la pandemia, pero que luego no se distribuyeron entre el personal sanitario porque no estaban homologadas.

Tal y como dejó constancia la auditoría externa realizada por la consultora KPMG sobre el contrato de compra de estas mascarillas –5,5 millones de unidades, por valor de más de tres millones, que acabaron abandonadas en un almacén al resultar inservibles por no ser del tipo quirúrgico–, la mercancía entregada por la empresa fabricante no cumplía con las estipulaciones del contrato, básicamente porque no eran de tipo quirúrgico y no pudieron distribuirse entre el personal sanitario.

A preguntas de los periodistas y tras publicar una información el diario La Razón sobre el asunto, el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo de Capellán, Alfonso Domínguez, confirmó que «la auditoría está accesible a cualquier ciudadano desde el pasado mes de octubre y, efectivamente, lo que hizo KPMG fue confirmar los indicios de irregularidades que habíamos visto, entre ellas que el material fue recepcionado por una persona que no tenía autoridad para recibirlo».

La auditoría recomendaba también al Gobierno que, si bien ya era tarde para resolver el contrato con Arneplant –habían pasado ya cuatro años–, sí se podría reclamar una indemnización por el incumplimiento.

A este respecto, Domínguez no confirmó ni desmintió si se reclamarán daños y perjuicios a la empresa: «Seguimos reuniendo y ampliando documentación, porque no hemos encontrado información interna de calidad, y a partir de ahí decidiremos cuáles serán las actuaciones de futuro, de las que informaremos como siempre hemos hecho».

Nuria San Servando comenzó a trabajar en la Fundación de la Innovación (FRI) en el año 2010, mientras que en 2019 fue ascendida a directora de la FRI, fundación originalmente público/privada y que, en la etapa de la expresidenta regional, se reconvirtió en la Fundación para la Transformación de La Rioja con carácter exclusivamente público y con la principal misión de gestionar los fondos europeos Next Generation. Ahora, la nueva fundación de la Transformación y el Envase ha decidido amortizar el puesto de trabajo de San Servando, con una indemnización de 20 días por año trabajado y un salario en el entorno de los 66.000 euros, aunque, fuentes del Ejecutivo regional, aclaran que el asunto está judicializado tras no llegarse a un acuerdo en el acto de conciliación.

La exdirectora de la FRI, que fue elegida concejal en las pasadas elecciones por el PSOE en el Ayuntamiento de Arnedo, se acaba de liberar con cargo al presupuesto municipal y un salario de 37.000 euros. Tras la renuncia a la Alcaldía por parte de Javier García (secretario general del PSOE y portavoz parlamentario del partido), San Servando ha sido nombrada segunda teniente de alcalde por la nueva regidora socialista, Rosa Herce, con lo que será una de las tres personas del PSOE liberadas, incluida la propia alcaldesa.