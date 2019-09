Innovación Nuria San Servando, nueva directora de la Fundación Riojana para la Innovación Andreu compromete ante el patronato de la FRI los recursos «necesarios» para que esta institución colabore de forma decisiva en «sacar a La Rioja del callejón sin salida en la que la metieron» MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Jueves, 19 septiembre 2019, 12:35

«Se acabaron los años grises; empieza una época de ilusión». Con esta afirmación, la presidenta regional, Concha Andreu, acaba de animar a los miembros de la Fundación Riojana para la Innovación (FRI) a hacer que esta institución juegue «una papel fundamental» para «sacar a La Rioja del callejón sin salida en la que la metieron». «La Rioja necesita salir a la máxima velocidad posible del preocupante momento que atraviesa» y la FRI está llamada a ser una pieza decisiva en ese propósito «de la mano de mi querida Nuria San Servando, innovadora, profesional intachable y merecedora de gestionar el futuro de esta institución». Vicepresidencia rotatoria que recae en un Patrono Fundador o un Patrono Protector

Andreu ha realizado esta declaración de intenciones durante la reunión extraordinaria que ha celebrado el patronato de la FRI, la primera que preside desde que fue investida jefa del Ejecutivo regional. Habrá cinco vicepresidencias: el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana, ejercerá la primera; el rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio, la segunda, y el presidente de la FER, Jaime García-Calzada, la tercera. Las dos restantes son rotatorias: la cuarta recaerá en un patrono fundador o en un patrono protector y, la quinta se elegirá por sorteo en un patrono colaborador, de número o de honor. Por su parte, Nuria San Servando, hasta ahora secretaria de la FRI, asciende a directora, cargo en el que releva a Enrique Pelegrín.

Andreu ha explicado que «emprendemos finalmente, en esta legislatura recién comenzada, un camino más progresista, de mayor alcance» y «con determinación: de cambios con sordina. Vayamos a por el mejor resultado posible«. Asimismo ha reivindicado las bondades de los miembros que integran su Gobierno, »un equipo consciente de la importancia del desarrollo económico sostenido y sostenible y tremendamente sensible al papel capital que juega la actividad empresarial para garantizar un estado de bienestar«.»Un equipo volcado en la innovación« y que persigue fijar tres áreas de especialización para nuestra región: La Rioja como territorio inteligente, territorio competitivo y territorio sostenible«. Y en ese empeño »la Fundación Riojana para la Innovación tendrá un papel principal«, ha subrayado. »Un espacio -ha añadido- en el que lo público y lo privado vamos a compartir la ilusión, vamos a generar confianza y vamos a lograr que La Rioja esté donde se merece, sí o sí«. »Recuerden: no se puede decir no se puede«, ha concluido.