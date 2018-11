Gaztelueta defiende al exprofesor condenado por abusos al «no haber pruebas concluyentes» El director del colegio, Imanol Goyarrola. / Luis El director del centro se confiesa «sobrecogido» por el fallo judicial y sostiene que «es la palabra de uno contra la de otro» LA RIOJA Jueves, 29 noviembre 2018, 15:08

El director del centro Gaztelueta, Imanol Goyarrola, ha defendido la inocencia de José María Martínez Sanz, que durante ocho años trabajó como docente, y ha insistido en la «falta de pruebas concluyentes», según publica hoy El Correo. «Estoy sobrecogido por la sensación de que se haya podido condenar a un inocente. Porque es la palabra de uno contra la de otro», ha asegurado.

Goyarrola ha hecho estas declaraciones apenas transcurridos quince días después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia condenara a 11 años de prisión a un exprofesor del colegio Gaztelueta por abusar sexualmente de un antiguo alumno.

Gayarrola ha dicho sentir «pena» por el joven y el «indudable sufrimiento» que soporta, provocado, según ha subrayado, «por la cruel exposición mediática a la que ha sido sometido por su propio entorno».

No obstante, y ante la insistencia de la familia del antiguo alumno para que le pida perdón, el director ha admitido que no puede. «Reconozco la victoria de la acusación en el juicio. El objetivo, por encima de todo, era que hubiera una condena. Y lo han conseguido», ha dicho.

Gaztelueta afirmado que la sentencia «no recoge de forma fidedigna» su declaración como testigo en el juicio y ha negado credibilidad a la declaración de la víctima, según publica El Correo.

El responsable del centro educativo no ha dudado de los problemas de salud del antiguo alumno, al que ha deseado «que se recupere cuanto antes». No obstante, sostiene que los períodos de ansiedad por los que fue puesto en tratamiento y medicado «comenzaron dos años antes de conocer al profesor, y no a raíz de conocerle, como les habían dicho a los peritos».