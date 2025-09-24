LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración frente a la Delegación del Gobierno el pasado mes de diciembre. Sonia Tercero

La Fiscalía riojana reconoce «problemas prácticos» con las pulseras antimaltrato

Los contratiempos habituales en La Rioja «son las entradas casuales» del agresor en el radio prohibido lo que provoca episodios de temor en la víctima

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:20

En La Rioja no hay constancia, al menos por el momento, de los fallos detectados en los sistemas de alerta y geolocalización de las ... pulseras antimaltrato de los que ya avisó el Consejo General del Poder Judicial (CGPPJ) al Ministerio de Igualdad, pero sí que ha habido reiteradas advertencias por parte de la Fiscalía riojana sobre su limitada eficacia debido al reducido tamaño de nuestra comunidad. El dispositivo, hasta ahora, ha dado más problemas que satisfacciones, y ha generado innumerables falsas alarmas que no son atribuibles al vacío en el volcado de datos que se produjo con el cambio de adjudicataria del servicio que gestiona los dispositivos telemáticos. Un vacío que habría tenido consecuencias en varios procedimientos judiciales –se desconoce el número– por quebrantamiento de las órdenes de alejamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marihuana lista para San Mateo: detenidos un matrimonio y su hijo con 15 kilos de droga
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3 El cartel de esta tarde se queda en mano a mano entre Urdiales y Palacio
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5

    Han cantado algo más que bingo
  6. 6

    Muere un español en Ucrania por un dron ruso mientras rescataba heridos
  7. 7

    Un mano a mano de puerta grande
  8. 8

    «Me gusta toda la calle Laurel, desde el principio hasta el final»
  9. 9 La Rioja lidera junto a Madrid el repunte de la natalidad nacional a lo largo de este año
  10. 10

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Fiscalía riojana reconoce «problemas prácticos» con las pulseras antimaltrato

La Fiscalía riojana reconoce «problemas prácticos» con las pulseras antimaltrato