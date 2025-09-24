LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Javier Marca. SONIA TERCERO
Javier Marca | Presidente del TSJR

«No tengo constancia ni extraoficial ni oficial de disfunciones con los dispositivos»

Los brazaletes «muchas veces no son todo lo precisos que sería necesario y hay frecuentes falsos positivos», apunta Marca

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:30

En La Rioja se solicitan y se imponen muchas medidas de alejamiento del agresor sobre su víctima, pero pocas veces «se solicita un control telemático». ... Así lo explica el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, quien durante once años estuvo en Gerona en la primera línea de la instrucción judicial.

