«No tengo constancia ni extraoficial ni oficial de disfunciones con los dispositivos»

En La Rioja se solicitan y se imponen muchas medidas de alejamiento del agresor sobre su víctima, pero pocas veces «se solicita un control telemático». ... Así lo explica el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, quien durante once años estuvo en Gerona en la primera línea de la instrucción judicial.

Sobre las incidencias provocada por el trasvase de datos que desde hace días han tensionado la bronca entre el Gobierno central y la oposición, asegura no tener constancia ni «oficial ni extraoficial». «Ni me han dado cuenta los jueces de instrucción ni los de lo penal, pero lo que es cierto es que las incidencias, si hay alguna puntual, no me las remiten a mí ni al presidente de la Audiencia ni al CGPJ, se las remiten al centro que gestiona el servicio, en este caso a Cometa». Ahora bien, si hay un número importante, lo lógico es que las trasladen a los órganos gubernativos y a su vez al representante de los jueces en La Rioja, es decir, al propio Marca, y este a su vez informe al CGPJ, «pero no hemos tenido ese tipo de incidencias de relevancia que han dado lugar a un aviso de ese tipo».

Más allá de la polémica, las pulseras no son un instrumento que se solicite en La Rioja porque «muchas veces no son todo lo precisas que sería necesario y hay frecuentes falsos positivos». El presidente del TSJR reconoce que son válidas cuando al agresor se le obliga a residir en otra población. «Entonces se puede poner porque es infrecuente que vayan a darse las falsas alarmas».

El problema no es de ahora, «se ha dado siempre». De hecho, para condenar a alguien por quebrantamiento de condena se suelen exigir otras pruebas adicionales, como que la víctima lo haya dicho, lo haya visto o la policía le haya detectado.