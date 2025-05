La Fiscalía de Menores abrió 22 expedientes por acoso escolar durante el 2024 en La Rioja

Diego Marín A. Logroño Viernes, 2 de mayo 2025, 20:06 Comenta Compartir

La Fiscalía de Menores abrió 22 expedientes de acoso escolar en La Rioja durante el pasado 2024, casos de jóvenes entre 14 y 18 años que fueron judicializados. Por otra parte, la Consejería de Educación y Empleo abrió 24 protocolos de actuación durante el pasado curso 2023-24, siete menos que el anterior, aunque en el presente, sin terminar, ya se ha superado la cifra con un total de 30, de momento.

Los protocolos se abren como medida preventiva en los posibles casos de acoso escolar, informa Educación, cuando el personal docente, padres, madres o cualquier miembro de la comunidad educativa detecta indicios o los comunican los propios estudiantes. No todos se consideran finalmente acoso, solo el 6,7% de los expedientes abiertos el primer trimestre de este curso se llegaron a considerar como tales.

El protocolo marca que, tras ser comunicado un posible caso, se adoptan de medidas inmediatas de protección a la víctima y se notifica a Inspección Educativa del Gobierno de La Rioja, después se investiga y se establece una comisión, que valora la información obtenida para, finalmente, establecer un plan de actuación y, si procede, se abre un expediente disciplinario que no acaba en sanciones ni condenas sino con «medidas correctoras acordes a las faltas detectadas». Solo en el caso de que no se solucione en el entorno educativo puede intervenir la Fiscalía.

Ayer se celebró el Día Internacional Contra el Acoso Escolar. «Las familias denuncian porque el proceso del protocolo es muy lento. Y si no se denuncia más es por falta de pruebas. ¿Cómo demuestras un acoso psicológico entre escolares? El protocolo solo es una herramienta, con él solo no se soluciona, es más, a menudo cuando se cierra vuelve a ocurrir», expone la presidenta de la Asociación Contra el Acoso Escolar de La Rioja (Acae), Beatriz Burgos, trabajadora social de profesión y perito judicial de acoso escolar y violencia de género. «Hay muy pocas denuncias y es raro que las que hay lleguen a algo. Aunque se producen muchos delitos en el acoso, son entre iguales y muchos menores de 14 [inimputables], así que queda en nada o, como mucho, en una amonestación económica a los padres», añade Beatriz Burgos.

El protocolo describe el acoso escolar como el proceso en el que un alumno padece agresiones físicas, psicológicas, verbales o aislamiento social directa o indirectamente, de forma personal o por medio de redes sociales, de manera planificada e intencionada. Semanas atrás la asociación Rioja Acoge denunció que en los últimos meses se habían sucedido varios casos de acoso racial. Y Acae reconoce que este año ha atendido bastantes casos pero recela de los protocolos.

«Que haya 30 expedientes es una barbaridad, y que solo el 6,7% del primer trimestre se contemple como acoso es indecente. Abren un posible caso en el que valoran la repetición e intención de hacer daño, y como son las mismas personas que deben proteger los que valoran, no los consideran acoso porque es reconocer que han fallado», advierte Burgos. Y que cree que «se añade el maltrato institucional porque la justicia llega tarde, en cuanto hay indicios, con lesiones graves físicas y emocionales, no se debería esperar ni un minuto».

Ampliar Beatriz Burgos, presidenta de la Asociación Contra el Acoso Escolar de La Rioja. Justo Rodríguez

«Tarde y mal»

La presidenta de Acae solo recuerda un caso en La Rioja en el que valore que se haya actuado bien, sin que sea la víctima quien deba abandonar el centro, como ocurre habitualmente por miedo, inseguridad o hartazgo. «Fue hace años, en Calahorra. A una chiquilla el grupo de amigas la aisló y después empezaron a agredirla, porque la violencia va en escalada. Cuando los padres acudieron al colegio, este actuó, escuchó a los profesores y resolvió impartir charlas. Así consiguió parar el asunto», recuerda Burgos. ¿Cómo? Concienciando a la comunidad educativa. «Son niños pero no tontos, y muchas veces tienen miedo de actuar para que no les pase a ellos. A menudo impera la ley del silencio porque no quieren ser considerados chivatos. Y la inacción provoca la frialdad emocional», señala Burgos. Además de víctima y agresores, con frecuencia hay muchos más observadores, otros compañeros que conocen lo que sucede y deben ser conscientes de lo que está mal para denunciarlo.

En este sentido la presidenta de Acae destaca el trabajo del CEIP Caballero de la Rosa de Logroño. «Desde Infantil les enseñan que, si pasa algo, deben avisar y que eso no es chivarse sino no tolerar un mal comportamiento», subraya Burgos, quien cree que la culpa no solo es del agresor. «Un niño aprende a ser violento y hay que analizar por qué lo es, qué ocurre en su entorno, sea en la familia o en el colegio», señala Burgos. Y, además, critica que «seguimos en la dinámica de proteger a la víctima tarde y mal, arrinconándola en la biblioteca y haciéndole sentir un bicho raro». El problema, juzga Burgos, es que «hay niños muy mal atendidos, y hablo de superprotección, falta emocional, permisividad...». «Hay una indefensión total del alumnado por lo que han causado los adultos en las familias y en los colegios», considera.

La presidenta de Acae también cree que el agresor lo que quiere es llamar la atención porque no controla sus emociones. Y el acosado puede ser cualquiera. «Es como en la violencia de género, se hace débil a la persona, no se produce porque lo sea», piensa Burgos. ¿Cuál puede ser el detonante, la injustificada razón? «Un denominador común suele ser la envidia sobre alguien que destaca académicamente o por sus habilidades sociales», señala Burgos. Desde Acae recomiendan la terapia familiar, no solo la atención psicológica a la víctima. «Pero la clave para evitar el acoso está en el acosador. Yo no he conocido a ninguno que esté bien y haga daño a alguien. Algo pasa para generar esa agresividad», advierte Burgos.