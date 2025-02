El número de casos de acoso escolar en La Rioja supera ya el de todo el curso pasado

Diego Marín A. Logroño Domingo, 9 de febrero 2025, 08:29 | Actualizado 08:51h. Comenta Compartir

En el presente curso la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja ha registrado, hasta el pasado mes de enero, 30 protocolos de actuación ante posibles casos de acoso escolar, superando los 24 de todo el curso anterior y acercándose a los del 2022-23, que fueron 33, admitiendo «un aumento reseñable en este tipo de conductas». El protocolo define el acoso escolar como un proceso en el que un alumno sufre agresiones físicas, psicológicas, verbales o aislamiento social a través de contacto directo o mediante redes sociales de forma planificada e intencionada.

Cuando se notifica un caso, el centro donde estudia la víctima debe constituir la Comisión de Valoración Urgente de la Convivencia, formada por el equipo directivo, para informar de lo sucedido y proteger a la víctima. «Cada vez los niños son más agresivos y hay que intervenir desde las casas porque los padres niegan que sus hijos hagan nada. Es una lacra social, no solo de los colegios», señala Beatriz Burgos, presidenta de la Asociación Contra el Acoso Escolar de La Rioja.

Beatriz Burgos subraya que, cuando se detecta un caso, se sigue sacando a las víctimas de los centros donde se sufren el acoso cuando se debería intervenir con los agresores. También cuestiona el protocolo, que –afirma– siempre llega tarde. «No puede ser que haya un caso de acoso y el propio centro que no lo ha detectado intervenga cuando son juez y parte, por eso miran a otro lado, porque es reconocer que no han actuado a tiempo», advierte Beatriz Burgos.

«Cada vez los niños son más agresivos y hay que intervenir desde las casas porque los padres niegan que sus hijos hagan nada» Beatriz Burgos Asoc. Contra el Acoso Escolar

«Más que a las nacionalidades afecta al nivel socioeconómico. A nivel de calle siempre escuchas comentarios...» Manuel Pérez Fapa Rioja

«El diferente no tiene que se objeto de nuestras agresiones, y docentes, padres y medios somos responsables» Pilar Martínez Asociación Rioja Acoge

«El sistema educativo tiene las herramientas y profesionales para tomar medidas, pero hay que formar al profesorado» Gustavo Navas Anpe Rioja

Acoso racial

La asociación Rioja Acoge ha detectado en los últimos meses varios casos de acoso racial en instituciones educativas de la comunidad autónoma, por lo que considera necesario «combatir de forma efectiva este problema y promover la igualdad». Rioja Acoge relata dos casos: el de un niño que sufrió acoso racial en un colegio de Nalda y la aparición de una muñeca hinchable negra ahorcada junto a una esvástica en un instituto de Santo Domingo de la Calzada; y asegura que no son hechos aislados sino que los insultos racistas y la discriminación son «una pesadilla diaria en otros colegios de Logroño».

Educación asegura estar trabajando en un nuevo decreto de convivencia para contribuir a que esta «siga siendo positiva», fundamentándolo en la cooperación, respeto y entendimiento de la comunidad educativa, así como en la prevención de conflictos y su resolución pacífica de los mismos. «En la educación se intenta, pero hay que hacer más hincapié, más pedagogía y sensibilizar. El diferente no tiene que ser ni mejor ni peor. Todos somos diferentes y formamos parte de la sociedad», indica Pilar Martínez, presidenta de Rioja Acoge, e indica que el acoso no solo se centra en el extranjero sino en los niños con sobrepeso, gafas...

¿QUÉ ES ACOSO? Un proceso en el que un alumno sufre agresiones físicas, psicológicas, verbales o aislamiento de forma directa o indirecta

¿POR QUÉ Y CÓMO EVITARLO? «El acoso por raza es una excusa fácil del agresor, lo que hay que hacer es prevenir, cortar de raíz y no dejarlo pasar»

«El diferente no tiene que ser objeto de nuestras agresiones, y docentes, padres y medios somos responsables porque todos formamos parte de la sociedad y tenemos que trabajar por la diversidad», opina Pilar Martínez. «En líneas generales somos una sociedad acogedora pero el clima hace que no aceptemos al distinto», añade. Sorprende que en una sociedad cada vez más diversa los niños que ya han nacido en ella puedan ser xenófobos. «Sobre todo cuando son pequeños se aceptan, pero van adquiriendo herramientas de las redes sociales, los medios de comunicación y las familias. No hay más que ver a la sociedad, eso no va a mejor, la intolerancia con el diferente cada vez va a más», señala Martínez, quien critica que en los colegios no se profundiza.

Beatriz Burgos admite haber atendido casos de acoso racial pero el número es «minúsculo» frente a la cifra general, aunque recuerda problemas con niños asiáticos durante la pandemia y con gitanos. «El acoso por raza es una excusa fácil del agresor, lo que hay que hacer es prevenir, cortar de raíz y no dejarlo pasar, como sucede», advierte.

Manuel Pérez, presidente de Fapa Rioja, valora que «más que a las nacionalidades afecta el nivel socioeconómico». Asegura no haber recibido quejas por este motivo en Fapa Rioja pero también reconoce que apenas familias extranjeras forman parte de las Ampas. «A nivel de calle siempre escuchas comentarios de que no se llevan a los hijos a ciertos colegios porque hay muchos extranjeros, como cuando se creó un centro-gueto como San Francisco, y sigue habiéndolos. Nos escudamos en la libertad de elección de centro», reconoce Manuel Pérez.

Gustavo Navas, presidente del sindicato Anpe Rioja, cree que «el sistema educativo riojano tiene las herramientas y profesionales para tomar medidas, pero hay que formar al profesorado y sensibilizar, educar en valores». Anpe cuenta con un defensor del profesorado y Gustavo Navas afirma de que los casos que llegan van en aumento, con 24 el curso pasado, que tal vez no parezcan demasiado frente a los 5.500 docentes de la educación pública en La Rioja, pero señala que son la punta del iceberg. «Nos llegan los casos graves. Problemas de convivencia siempre hay y va a haber. Lo que no puede ser es que no se haga nada, hay que tomar medidas», declara el presidente de Anpe, para quien sí es responsabilidad del centro tomar medidas. «Siempre estaremos a favor de mejorar la convivencia. En los casos graves hay que actuar de forma contundente», sentencia Navas.

La Rioja es la segunda región con mayor porcentaje de alumnos extranjeros, un 17,1% La Rioja es la segunda comunidad española que mayor número de alumnos extranjeros acoge en sus aulas, alcanzando el 17,1% del total, solo superada por Islas Baleares (18,3%). Marruecos es el país que más escolares aporta (24,7%), seguido de Rumanía (19,4%), Colombia (13,4%), Pakistán (5,3%) y Venezuela (3%). Los centros educativos de nuestra región han alcanzada por primera vez en el presente curso 2024-25 los 10.000 alumnos foráneos, frente a las ya lejanas cifras del 2000-01, que tan solo eran 836. Hasta este año el máximo histórico alcanzado se encontraba en el 2010-11, con 8.230 alumnos extranjeros, que supusieron un 16,53% del total, así que el presente curso supone la mayor cifra de la historia educativa en La Rioja. Tras un primer punto máximo alcanzado en el curso 2011-12 (8.348), la cifra experimentó un descenso progresivo durante los cinco cursos siguientes, hasta que ese decrecimiento se detuvo en el 2026-17 y empezó a incrementar de nuevo, pasando de los 6.984 de aquel curso a los 10.059 del presente.

Comenta Reporta un error