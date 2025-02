«Mi hijo ha estado muy mal»

Diego Marín A. Logroño Domingo, 9 de febrero 2025, 08:29 | Actualizado 09:47h. Comenta Compartir

El hijo de Susana empezó a sufrir acoso escolar en el 2023, cuando cursaba segundo de la ESO en el colegio Las Fuentes-Alcaste de Nalda. Entonces tenía 14 años y procedía de otro centro concertado de La Rioja en el que ya había sufrido un problema similar. «Cuando vi que no iba contento a clase, ya en octubre, me reuní con el tutor y me dijo que un compañero le había dicho que lo había visto vendiendo zapatillas en la playa y lo llamó 'mantero'. Al principio no le di más importancia porque creí que fue algo puntual y habían llamado a los padres del otro niño pero, posteriormente, se generalizó llamarle 'mantero'», recuerda Susana, cuyo hijo es mulato, ella es española y el padre de origen ugandés.

Meses después la madre de un compañero contactó con Susana por un nuevo incidente. «Me enteré por la madre, del colegio no obtuve información», advierte Susana. Y hubo más, de los que se percató a través de la tablet y el teléfono móvil de su hijo, le insultaban: «¡Mantero de mierda!», «¡Moro de mierda!», «¡Negro, vete a coger algodón!»... «Llamé al colegio y no hicieron nada porque justificaban que eran hechos puntuales», asegura Susana. Después de Navidad, se matriculó en otro colegio en Oxford, donde reside su padre, porque no quería regresar al de Nalda.

Para entonces no había participado en el tradicional festival de villancicos del centro y no acudía a las excursiones, así que la madre dio parte a la Consejería de Educación y a Inspección Educativa puesto que, aunque se habían abierto los protocolos de acoso y suicidio, «seguían ocurriendo agresiones verbales racistas y mi hijo no tenía ningún tipo de seguimiento». «Está absolutamente solo en el centro, no tiene ningún amigo ni apoyo de confianza entre los compañeros, se encuentra muy solo en su grupo de iguales y tampoco hay compañeros con su mismo color de piel cuando la mayoría de comentarios hacen referencia negativa a esta característica», expuso Susana a las autoridades educativas.

Mensajes denigrantes

Todo se precipitó cuando la madre revisó el correo electrónico de su hijo y comprobó que sus compañeros le enviaban mensajes denigrantes e insultos xenófobos. El 1 de junio de 2024 Susana presentó una denuncia ante la Policía Nacional por acoso a su hijo. Hubo seis alumnos implicados durante aquel curso, de los cuales a Susana solo le consta que uno fuera expulsado. «Como eres negro, no te vemos. ¡Abre los ojos!», contó su hijo que le decían sus compañeros cuando atravesaban un pasillo a oscuras. «Mamá, en el fútbol me ponen tibio a patadas», confesó el menor a su madre.

Actualmente el hijo de Susana tiene 16 años y cursa un ciclo formativo en otro centro en el que no sufre este problema. El caso está en manos de la Fiscalía de Menores, a la espera de un posible juicio. «Hubo un cambio de inspector educativo y el nuevo me dijo que no figuraba que se hubiera abierto el protocolo de suicidio, sí el de acoso», cuenta la madre. «Me parece que se han estado riendo de mí, parece que la culpa la tengo yo, y no lo entiendo, cuando estamos hablando de un menor. Mi hijo ha estado muy mal», lamenta Susana, y subraya que solo Rioja Acoge se ha preocupado por su caso pese a acudir a varias entidades.

Diario LA RIOJA ha contactado con el colegio para intentar recoger su versión de lo ocurrido y no ha obtenido respuesta. Por otra parte, Educación ha rehusado dar información: «En el caso de un posible acoso, los centros activan el protocolo y este sigue su curso, pero desde la Consejería ni confirmamos casos ni informamos de ellos, y si está judicializado, menos aún».

