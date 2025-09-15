Ilusión y proyectos no le faltan a Fermín Labarga (Logroño, 1969), proclamado ayer oficialmente párroco de Santa Teresita. Este religioso, que también es prior ... de la Hermandad de Cofradías de Logroño y catedrático de Historia de la Iglesia y Doctor en Teología por la Universidad de Navarra, se hace cargo de una parroquia que en los últimos meses ha estado en el foco informativo tras la decisión del obispo de trasladar ahí la sede de las cofradías de Semana Santa.

– ¿Cómo están siendo los primeros días en la parroquia?

– Ya he tenido un encuentro de presentación con el Consejo Parroquial y fue muy agradable. Es muy grato para mí estar aquí porque yo estoy bautizado en Santa Teresita, el 10 de agosto de 1969 –nació seis días antes–, y creo que soy el primer párroco 'hijo' de esta parroquia. Además, fui ordenado cura el día de Santa Teresita, un 1 de octubre. Estaba destinado a tener esta parroquia. Tenemos una relación profunda, de vinculación espiritual diría.

– ¿Siente el apoyo de la gente o ha habido alguna discrepancia?

– Por lo que estoy notando, tengo muchísimo apoyo. Me ha felicitado mucha gente y a todos les he pedido que recen por mí. Nadie hasta el momento me ha dicho nada en sentido contrario.

– Le preguntaba si había habido discrepancias porque hace unos cuatro meses Diario LA RIOJA desveló en exclusiva que Santa Teresita iba a entrar en una nueva situación al ser la nueva sede canónica de la Hermandad de Cofradías de Logroño. Y ello condujo a que hubiera gente que pensara que se iba a quedar sin parroquia. ¿Tuvo usted algo que ver, como prior de la Hermandad, en este nuevo planteamiento para esta iglesia?

– Eso fue una decisión tomada fundamentalmente por el obispo y yo creo que con mucho criterio porque Santa Teresita es un templo muy importante en Logroño. Tiene unas características que pocas tienen, ya que permite que los pasos de Semana Santa entren y salgan por su puerta. Ahora las cofradías están en auge en la ciudad. Y esta parroquia, desgraciadamente, desde el punto de vista pastoral había decaído en los últimos años. Como bien dijo el obispo, que es el responsable de pastoral de toda la diócesis, él debe intentar que las cofradías tengan una sede y no estén en situación precaria. Y en el Consejo Parroquial que he tenido en Santa Teresita yo mismo he comentado que debe haber una imbricación entre las cofradías y la parroquia. Aquí no sobra nadie y todo el mundo va a ser bienvenido a Santa Teresita.

– ¿En algún momento se planteó el cierre o la posibilidad de que Santa Teresita perdiera su condición de parroquia y no pudiera inscribir bautizos, comuniones, bodas o defunciones?

– Aquí ha habido desinformación. Logroño tiene un número de parroquias excesivo para la realidad actual, por unas decisiones pastorales tomadas en los años 70 u 80 de multiplicar el número de parroquias. Se va a hacer una reestructuración general y estamos a la expectativa. Pero cerrar una parroquia no significa cerrar un templo, significa que el carácter parroquial se concentra en otras iglesias abiertas al culto donde la gente también puede ir a rezar. Sí se planteó convertir Santa Teresita en una rectoría pero el obispo cree que no es el momento y no sabemos si llegará o no. Eso va a depender de una decisión general, no tanto de qué hacemos con Santa Teresita sino cómo se reorganiza pastoralmente nuestra ciudad.

Recogida de firmas contra el cierre «Aquella manifestación (de feligreses) no fue el cauce idóneo sino una práctica que no se esperaría en una parroquia»

El futuro de Santa Teresita «Se va a hacer una reestructuración general de las parroquias de Logroño y todos estamos a la expectativa»

– ¿Qué pasos se están dando en esa reestructuración?

– Por ahora se ha dicho que se hará una reestructuración. Ya se han renovado los arciprestazgos y después se abordará el asunto de las parroquias. Pero nadie tiene que asustarse porque Logroño no es demasiado grande. Ahora mismo tenemos parroquias muy cercanas, a una distancia entre ellas de 300 o 400 metros, y lo que debemos hacer es una mejor planificación y organización de las actividades pastorales para dar un mayor servicio a la feligresía. En Santa Teresita, ya hemos planteado el inicio de las catequesis de comunión y de confirmación, la iglesia está a disposición de quienes quieran aquí celebrar su matrimonio a partir de primavera. Y tenemos ganas de que las cofradías se incorporen a la vida parroquial en un lugar emblemático de la zona sur de Logroño.

– Cuando salieron las noticias hubo feligreses de la parroquia que se movilizaron y recogieron firmas en contra del posible cierre. ¿Qué le pareció?

– Yo creo que aquellas manifestaciones no eran el cauce idóneo. Tenemos un problema en España y es que hemos politizado toda la vida. Y hay personas que, por desgracia, en lugar de seguir los cauces establecidos han pensado en forzar situaciones mediante prácticas que no son propiamente las que se esperarían en una parroquia. Hay tendencia a utilizar formas de expresión de las ideas que no son plenamente eclesiales. Aquí, en la Iglesia, se escucha a todo el mundo y si esas personas hubieran canalizado su opinión de otra forma, se habría tenido en cuenta.

– Al menos sí tendrá claro desde el principio que usted llega a una parroquia viva, con gente interesada en que haya actividad y dispuesta a colaborar.

– Que Santa Teresita es una parroquia viva, se sabe. Los seres vivos pasan por diferentes etapas en su vida: el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la juventud, la plenitud de vida, la ancianidad... Las parroquias también tienen esos procesos y ahora Santa Teresita es una parroquia muy envejecida. Desde el primer día se ha entendido que la revitalización con unos grupos como las cofradías, donde hay un porcentaje algo de gente joven, puede compensar esa edad elevada y favorecer una pastoral integrada, diversa y plural.

– ¿Y qué proyectos tiene con la comunidad religiosa?

– En primer lugar, revitalizar la catequesis y que vuelvan a comenzar los grupos de comunión y confirmación. Vamos a intentar también que el templo esté abierto el mayor tiempo posible. Nuestra idea es abrir todos los días, mañana y tarde, para que la gente pueda venir a rezar. También queremos que haya una buena atención pastoral, confesores para las personas que lo necesiten o unas celebraciones bien preparadas y por eso queremos formar un grupo de liturgia. Asimismo, estaremos muy atentos a las necesidades de los feligreses, y visitar y llevar la comunión a ancianos y personas enfermas.