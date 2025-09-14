LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imágenes tomadas este domingo en la iglesia Sonia Tercero

Santa Teresita se cierra desde este lunes para abordar unas obras que costarán medio millón de euros

Los principales trabajos en la iglesia logroñesa consistirán en reparar las cubiertas interiores y acabar con las filtraciones de agua; la previsión es reabrir el templo al culto durante enero

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:35

En una carta entregada en la misa de este domingo por la mañana a los feligreses, el nuevo párroco de Santa Teresita, Fermín Labarga, les ... ha anunciado el inicio a partir de este lunes de las obras de rehabilitación de la iglesia, que obligarán a cerrar el templo al culto. Serán alrededor de cinco meses de trabajos, con la previsión de reabrir durante enero, «una fecha magnífica porque en 2026 se cumple el 75 aniversario de la inauguración del templo –construido por el arquitecto Agapito del Valle–», el cura.

