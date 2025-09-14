Santa Teresita se cierra desde este lunes para abordar unas obras que costarán medio millón de euros

En una carta entregada en la misa de este domingo por la mañana a los feligreses, el nuevo párroco de Santa Teresita, Fermín Labarga, les ... ha anunciado el inicio a partir de este lunes de las obras de rehabilitación de la iglesia, que obligarán a cerrar el templo al culto. Serán alrededor de cinco meses de trabajos, con la previsión de reabrir durante enero, «una fecha magnífica porque en 2026 se cumple el 75 aniversario de la inauguración del templo –construido por el arquitecto Agapito del Valle–», el cura.

Los principales trabajos consistirán en reparar las cubiertas interiores, «algunas molduras y cornisas se han caído y ha habido desplomes en los últimos meses». Pero la humedad, que ha provocado esos incidentes, «venía no solo de arriba, también de abajo. Eso ha originado una plaga de termitas y ha habido que tirar muchísimo mobiliario: bancos, armarios, los confesionarios...», explica el nuevo párroco de Santa Teresita.

Durante la reforma también se cambiará la calefacción y se pintará el interior del templo porque las humedades han provocado desconchados en las paredes, manchas... La sacristía, los salones parroquiales y la antigua casa del sacristán, donde se instalará el despacho del párroco y de los otros sacerdotes, también estarán en obras. «Y hay que arreglar todos los cuartos de baño. Yo quiero que el de la torre sea accesible para las personas con movilidad reducida», añade.

Funerales en el cementerio

El salón parroquial «es magnífico pero está en unas condiciones pésimas» y Labarga quiere que sea un lugar «donde confluyan la fe y la cultura». El proyecto también contempla la colocación de un ascensor en la casa parroquial. «Se puede decir que en todo el edificio, que son unos mil metros cuadrados en total, habrá obras de forma simultánea durante estos meses», alrededor de cuatro. En este tiempo «vamos a indicar a los feligreses a qué iglesias cercanas pueden acudir. Los funerales se harán, de acuerdo con cada familia, en la capilla del cementerio o en un templo próximo. Los párrocos nos han mostrado todo su apoyo, también para celebrar la fiesta de Santa Teresita, que es el 1 de octubre. Lo haremos a las 18.000 horas en la iglesia de Carmelitas».

La inversión prevista «es tremenda», asegura Labarga, «y hay que decir que solo se puede acometer gracias a la diócesis. Es la responsable de unas obras que van a superar el medio millón de euros. La parroquia por sí sola no hubiera podido afrontar este desembolso económico. Hay que agradecer al señor obispo su generosidad y buena disposición».