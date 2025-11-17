Feministas de La Rioja denuncia la «vulnerabilidad» de las mujeres con discapacidad La asociación reivindica un acceso a la educación afectivo-sexual saludable

El colectivo Feministas de La Rioja denunció este lunes la situación de «vulnerabilidad» que padecen las niñas y mujeres con discapacidad. La nota de la entidad nace tras la publicación de una agresión sexual a una mujer con discapacidad por parte de su pareja y de un amigo de este.

«No solo manifestamos nuestro incondicional apoyo a la víctima y a su entorno familiar, sino que consideramos necesario denunciar la especial situación de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres y las niñas con discapacidad ante estas violencias», explican en un comunicado.

Para Feministas de La Rioja, la «inmensa dificultad que implica el proceso de denuncia», se ve «exponencialmente agravado para estas víctimas». Además, reivindican un acceso a la educación afectivo-sexual saludable, ya que este resulta «especialmente limitado» para ellas.