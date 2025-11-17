LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación en Logroño contra la violencia machista. Suleyman Evrán

Feministas de La Rioja denuncia la «vulnerabilidad» de las mujeres con discapacidad

La asociación reivindica un acceso a la educación afectivo-sexual saludable

La Rioja

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

El colectivo Feministas de La Rioja denunció este lunes la situación de «vulnerabilidad» que padecen las niñas y mujeres con discapacidad. La nota de la entidad nace tras la publicación de una agresión sexual a una mujer con discapacidad por parte de su pareja y de un amigo de este.

«No solo manifestamos nuestro incondicional apoyo a la víctima y a su entorno familiar, sino que consideramos necesario denunciar la especial situación de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres y las niñas con discapacidad ante estas violencias», explican en un comunicado.

Para Feministas de La Rioja, la «inmensa dificultad que implica el proceso de denuncia», se ve «exponencialmente agravado para estas víctimas». Además, reivindican un acceso a la educación afectivo-sexual saludable, ya que este resulta «especialmente limitado» para ellas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    Zabala devuelve la ilusión
  4. 4 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  5. 5

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio
  6. 6 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  7. 7

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  8. 8

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  9. 9

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  10. 10 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Feministas de La Rioja denuncia la «vulnerabilidad» de las mujeres con discapacidad

Feministas de La Rioja denuncia la «vulnerabilidad» de las mujeres con discapacidad