Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años Letrado de la Administración de Justicia y exprofesor asociado de la Universidad de La Rioja (UR), acababa de ser distinguido con la Orden de San Raimundo de Peñafort que concede el Ministerio de Presidencia

Luis Fernando Santos, en una imagen de archivo durante la toma de posesión de su cargo en 2012.

Carmen Nevot Logroño Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:21 Comenta Compartir

Luis Fernando Santos del Valle, que ocupó el cargo de secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) durante doce años hasta marzo del pasado año cuando fue sustituido por María José Miranda, ha fallecido en la madrugada de este miércoles tras semanas luchando contra la enfermedad que padecía. Letrado de la Administración de Justicia había estado trabajando, en la actualidad en la sala de lo Social, hasta hace apenas unos días.

Entre otros, había obtenido diferentes reconocimientos tanto por su labor como secretario de Gobierno, cargo que ocupó desde octubre de 2012 hasta marzo de 2024, como la encomienda de la Orden del Mérito Civil concedida en nombre del Rey, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y la Cruz al Mérito Policial, del Ministerio del Interior.

En la actualidad estaba destinado en la Sala de lo social del TSJR, pero Luis Fernando Santos comenzó su carrera como secretario judicial (actuales Letrados de la Administración de Justicia) en Cervera de Pisuerga (Palencia). Tras pasar por Barcelona, llegó a La Rioja y desde octubre del 2012 fue secretario de Gobierno del TSJR. Un cargo que revalidó en 2019. Ese año tomó posesión en Madrid de su segundo mandato en un acto presidido por la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado.

En una entrevista concedida entonces a este diario restaba importancia a su papel dentro de la Administración de Justicia y aseguraba que «el auténtico protagonista es el ciudadano, el resto, entre ellos los Letrados de la Administración de Justicia, estamos al servicio de los ciudadanos».

Licenciado en Derecho, fue profesor asociado de la Universidad de La Rioja y de la escuela de práctica jurídica. También participó en numerosos cursos y seminarios organizados por, entre otras instituciones, el Consejo General del Poder Judicial.