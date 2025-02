Los expertos alertan de la preocupante alza en las infecciones sexuales y embarazos no deseados

Algo debe de hacerse y, además, con urgencia. Los expertos no ocultan su preocupación por la falta de concienciación, cuando no la ausencia de sensatez, ... en la práctica de relaciones sexuales seguras. Los datos de La Rioja en infecciones de transmisión sexual (ITS) y de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) parecen justificar esa inquietud.

El capítulo de enfermedades de transmisión sexual empieza a ser alarmante. El año pasado concluyó con el récord del último cuarto de siglo al computarse 368 casos notificados sólo de sífilis (17), gonococia (125) y clamidia (226), según el informe de Enfermedades de Declaración Obligatoria de La Rioja. Es el tercer año consecutivo en el que se rebasa la barrera de los 300 pacientes –367 en 2023 y 310 en 2022–, siete nuevos contagios semanales en una estadística que, además, triplica los registros de la etapa precovid, 118 en 2019.

El presente 2025 tampoco ha tenido un arranque optimista, ya que al cierre de su sexta semana se habían recopilado ya 31 casos –2 de sífilis, 11 de gonococia y 18 de clamidia–. No obstante sí mejora los datos del mismo periodo del pasado año, cuando en su primer mes y medio ya se habían notificado 45 episodios: ninguno de sífilis, 19 de gonococia y 26 de clamidia.

31 casos de enfermedades de transmisión sexual figuran ya el informe de Enfermedades de Declaración Obligatoria de La Rioja, con datos de la sexta semana de 2025. 45 episodios de infecciones de transmisión sexual habían sido notificados en el primer mes y medio del año 2024, ninguno de sífilis, pero si 19 de gonococia y 26 de clamidia.

El epígrafe de interrupciones voluntarias del embarazo parece también lejos de mejorar. Sin datos aún oficiales sobre lo sucedido en 2024 a la espera del informe del Ministerio de Sanidad, lo que es seguro es que se superarán otra vez los 400. En concreto las solicitudes de IVE a petición de la gestante ascendieron el pasado año a 430, según la estadística provisional. «Parece que han bajado, aunque muy ligeramente, unos 15 o 20 casos menos, pero que descienda siempre es un logro», admite María José Puente, jefa del servicio de Ginecología y Obstetricia, quien recuerda que en 2023 ya ascendió la tasa hasta los 8,25 casos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años (12,22 a nivel nacional) frente al 6,71 de 2022. En concreto la cifra total de interrupciones voluntarias en La Rioja se elevó en 2023 a 446 (17 de ellas menores de edad). Además de ser el registro más alto desde 2011 –534–, la barrera de los 400 solo se había rebasado en la última década en 2013 (408).

Más detalles a tener en cuenta. Aunque según la encuesta sobre la anticoncepción en España 2024 se mantiene la tendencia creciente en el porcentaje de mujeres en edad fértil que utiliza algún método anticonceptivo –el 51,5% siempre y el 21,4% en la mayoría de ocasiones– todavía el 19,7% admite que no usa nunca protección alguna, tasa que se eleva al 25% en el grupo de 15 a 19 años.

«Lo que tenemos que hacer es abogar porque aquellas mujeres que están con riesgo de embarazo no deseado acudan a un buen asesoramiento anticonceptivo y utilicen métodos eficaces», defiende la doctora Puente, quien alerta de que «tampoco podemos obviar que las cifras de enfermedades de transmisión sexual están subiendo de forma vertiginosa, entre otras causas porque se ha perdido el miedo a las infecciones, hay más parejas sexuales, piensan que ellos no les va a pasar... Hay que seguir insistiendo en la concienciación de la utilización del preservativo y del doble método, preservativo junto a un método anticonceptivo eficaz, porque no estamos hablando de cosas banales. Aunque las podemos tratar para curarlas y evitar males mayores y que siga la cadena de transmisión, lo prioritario es evitarlas. Lo principal es una buena educación sexual y que se informen adecuadamente, con su médico, con su matrona, con el centro de atención sexual, en la página web de Rioja Salud… No en internet o en las redes sociales».

La oferta de métodos es amplísima. «En caso de parejas estables que quieren evitar el embarazo tenemos anticonceptivos de alta eficacia, como el DIU, que puede ser para 3, 5 y hasta 8 años; o el implante subcutáneo, que se pone en el brazo y que dura 3 años. Todos estos llevan unas hormonas que son gestágenos, como los de la píldora del días después, y que no tienen tantas contraindicaciones», detalla la jefa de Ginecología, quien advierte de que «sin pareja estable o en caso de relaciones de riesgo es de uso obligatorio el preservativo, el único método que protege frente a las infecciones».

En el Colegio de Médicos de La Rioja también hay «preocupación», admite su presidenta, Inmaculada Martínez Torre: «Vemos con preocupación cómo las infecciones de transmisión sexual han aumentado y existe un aumento exponencial de contaminación por distintos virus y herpes. Hemos constatado que desgraciadamente se están rehusando las medidas de prevención y minimizando sus consecuencias. Estas enfermedades, debido a las infecciones que conllevan, pueden traer consecuencias muy graves y, sin embargo, se está banalizando el concepto de enfermedad y de transmisión sexual. Se están despreciando las medidas de prevención, que son las más eficaces, como el uso del preservativo». Respecto a los embarazos no deseados, Martínez Torre alerta sobre los riesgos de tomar la píldora del día después «como si fueran medidas preventivas o anticonceptivas cuando no lo son. Es una medida extraordinaria y así tiene que verse». Frente a ello la presidenta de los médicos riojanos insiste en reclamar «mayor educación sexual y más información por parte de Salud Pública, en especial, en las medidas de prevención».

Reparto de preservativos

En la misma senda se sitúa el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja. «Sí, estamos muy preocupados porque es cierto que las practicas de riesgo están aumentando y muchos ciudadanos, jovenes y no tanto, no son conscientes del peligro y de los problemas que pueden acarrear las enfermedades de transmisión sexual. Lo mismo podemos decir de los embarazos no deseados, porque desde luego es mejor tomar precauciones que someterse luego a una interrupción voluntaria, con los riesgos que puede entrañar y la carga traumática que supone para la mujer», asegura su presidente, Miguel Ángel García González.

Tras anunciar una campaña inminente del Ministerio de Sanidad, mediante la entrega de folletos informativos y el reparto gratuito entre los jóvenes de preservativos en las farmacias, el presidente de los farmacéuticos destaca que «la venta de preservativos está estancada desde hace años, no sabemos las razones pero muchos jóvenes no los utilizan cuando hay una accesibilidad total, se pueden conseguir en un montón de sitios y con total discreción». E insiste. «Ignoramos la razón, pero las prácticas de riesgo siguen cuando hoy en día nadie puede alegar desconocimiento, yo creo que es más falta de sensatez o de responsabilidad y frente a ello, pues no hay otra que incidir en esas campañas informativas porque siempre surten efectos», asegura, para recordar, además, que «tienen a su farmacéutico para hablar, informarse y aclarar dudas en vez de recurrir a las redes sociales».

«Lo que nos solemos encontrar en las aulas es que hay mayor preocupación entre los adolescentes por un embarazo que por una enfermedad de transmisión sexual, ante las que hay veces que no se ven vulnerables y no tienen una percepción de riesgo real, mucho más en aquellos que ya han tenido sus primeros encuentros sin precaución y han tenido la suerte de que no les ha pasado nada», asegura, por su parte la psicóloga Bárbara Sáenz Orduña, psicóloga, y responsable, junto a la enfermera Ruth Arriero de Paz, del gabinete de sexología Serise, que ofrece charlas a alumnos de Primaria y Secundaria a petición de los centros educativos, de las asociaciones de padres y madres de los alumnos o de los ayuntamientos de la comunidad.

«Nosotros siempre intentamos poner a la familia como figura referente a la hora de resolver dudas, pero claro hoy en día, en el mundo digital en el que nos movemos, es muchísimo más sencillo buscar información a golpe de clic, que además te da la respuesta en cero coma y que la reciben con cero pensamiento crítico. Acuden a youTubers, influencers y creadores de contenido, que no hablan desde un punto de vista profesional, sino desde sus experiencias, vivencias y opiniones y eso es lo peligroso», explica Sáenz Orduña, quien añade que «una de las grandes labores que nos tocan es la de desmontar mitos, porque incomprensiblemente sigue habiéndolos, como que la primera vez no puede haber embarazo o que con la marcha atrás no puedes infectarte...».

Además, la psicóloga y sexóloga incide en otra advertencia: «Ojo, que esto no es un tema solamente de la juventud, sino también de personas adultas. Frente a ello, hay generar espacios de información científicos, profesionales y verídicos, con información real, para evitar así la fuerza de esas fuentes no fiables o incluso de la pornografía, donde les venden lo que no es e incluso les meten en unos líos tremendos a los menores».