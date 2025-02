El uso de la píldora del día después cae el 30% tras década y media de venta libre

Lejos del boom que supuso su dispensación sin receta a partir de octubre de 2009, pero en cifras todavía demasiado elevadas para ser un fármaco ... de uso puntual y extraordinario. El pasado año se comercializaron en La Rioja, según los datos facilitados por las distribuidoras farmacéuticas Riofarco y Cofares, 2.729 dosis de la píldora del día después, un comprimido con una carga hormonal alta que inhibe o retrasa la ovulación y evita la fecundación del óvulo, pero que no es abortiva, no interrumpe un embarazo ya iniciado.

En su primer año completo de venta libre, 2010, el fármaco alcanzó en la región las 3.621 dosis vendidas para llegar en el siguiente ejercicio, 2011, a su récord, 4.086 píldoras. A partir de ahí inició un declive que parece interrumpido la nueva escalada tras la pandemia de covid: 2.091 pastillas en 2021, 2.622 en el siguiente, 2.892 en 2023 y 2.729 el pasado año, lo que supone una media de 7,4 diarias.

2.729 comprimidos de la denominada píldora del día después se comercializaron el pasado año en La Rioja, según los datos facilitados a Diario LA RIOJA por las distribuidoras farmacéuticas Riofarco y Cofares.

4.086 dosis se contabilizaron en 2011, el récord. Un año antes, en 2010, el primero desde que se decretó su venta libre, sin receta, en octubre de 2009, fueron 3.621 píldoras.

«Con los años cayó aquella gran demanda, pero sigue habiendo peticiones, sobre todo los fines de semana, personas muy jóvenes, que entran, la piden, la pagan y ni preguntan ni se interesan por escuchar la información o las recomendaciones que tratamos de darles», explica Miguel Ángel García González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja.

«Efectivamente es una buena noticia que el uso de la píldora del día después caiga como método anticonceptivo habitual porque no lo es. Según la encuesta a nivel nacional, la han utilizado en algún momento de su vida sexual o de su edad reproductiva el 39,7% de las mujeres», asevera la doctora María José Puente, jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Pedro, quien tras advertir de que «se puede utilizar de forma ocasional, no es aconsejable por ejemplo dos o tres veces al mes porque altera el ciclo hormonal», resalta que «no es mala usada de forma adecuada y sensata; es un buen método tras una relación no protegida y de riesgo, para evitar esos embarazos no deseados, pero eso, en situaciones ocasionales o excepcionales».

Sin riesgos adversos graves

En este sentido, la especialista destaca que «hay muchos mitos sobre la píldora del día después y de sus riesgos al haber hablado de ella como bomba hormonal. No se trata de eso, tenemos que intentar mentalizar a las usuarias de que no pueden utilizarlo como algo reiterado, pero realmente no se trata de una bomba hormonal, porque, al llevar un tipo de hormona que es un gestágeno, no suele producir efectos trombóticos, etc... Sí que puede alterar los ciclos hormonales, pero no presenta riesgos adversos graves».

La píldora del día después Ovario Trompa de falopio Útero Endometrio Implantación Vagina Camino del óvulo fecundado CÓMO ACTÚA 1 Impide la ovulación al inhibir la acción de la hormona hipofisiaría del ovario Actúa sobe el moco cervical impidiendo el avance de los espermatozoides Dificulta la circulación de los espermatozoides por las trompas de falopio 2 3 La píldora del día después Ovario Trompa de falopio Útero Endometrio Implantación Vagina Camino del óvulo fecundado CÓMO ACTÚA 1 Impide la ovulación al inhibir la acción de la hormona hipofisiaría del ovario Actúa sobe el moco cervical impidiendo el avance de los espermatozoides Dificulta la circulación de los espermatozoides por las trompas de falopio 2 3 La píldora del día después Ovario CÓMO ACTÚA Trompa de falopio 1 Impide la ovulación al inhibir la acción de la hormona hipofisiaría del ovario Actúa sobe el moco cervical impidiendo el avance de los espermatozoides Dificulta la circulación de los espermatozoides por las trompas de falopio Útero Endometrio 2 Implantación Vagina 3 Camino del óvulo fecundado

La doctora Puente detalla que el fármaco «se tiene que tomar en las primeras horas después de la relación. Hay dos tipos de píldora del día después, una, la de levonorgestrel, que se tiene que utilizar como máximo en las primeros tres días, en las primeras 72 horas; y otra, si se supera ese plazo, que lleva otro tipo de hormona, acetato de ulipristal, que se puede utilizar hasta 5 días después, 120 horas».

Por ello, la jefa del servicio de Ginecología y Obstetricia defiende la decisión de su venta libre, sin receta médica, tomada hace ya quince años por las autoridades sanitarias. «Eso da más facilidad para que la gente pueda ir a la farmacia, adquirirla y tomarla cuanto antes, dentro del plazo de máxima eficacia, que asciende al 95% en las primeras 24 horas y luego ya decae bastante, hasta reducirse a un 58%», concreta, para insistir en la tesis prioritaria: «Esto no debe utilizarse como método anticonceptivo, para ello existen otros muy eficaces para evitar el embarazo no deseado y, en caso de mantener relaciones sexuales de riesgo, se aconseja el doble método: un método eficaz para prevenir los embarazos y también el preservativo para evitar las infecciones de transmisión sexual», concluye la doctora Puente.