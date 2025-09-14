LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una docena de trabajadores de CMP Automotive, en los exteriores de la empresa que ya cierra y deja a la plantilla en la calle Justo Rodríguez

«Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»

Despidos y cierre ·

Operarios de las dos plantas de CMP Automotive que cesan su actividad tras el ERE de extinción denuncian la «dejadez de la dirección» y temen por su futuro laboral

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:22

Isabel Villarreal, Juan Carlos Narbona y Pilar Fernández son tres de los alrededor de doscientos trabajadores despedidos por el expediente de regulación de empleo (ERE) ... de extinción en dos plantas de CMP Automotive Group de Logroño y que supone el cese de actividad de ambas fábricas –Sealing y Handling–. El concurso de acreedores solicitado en mayo por la dirección, dos meses después de que los sindicatos denunciaran la «grave situación» y dejaran caer ya entonces el riesgo de cierre, anticipaba un final que ha sido «demasiado traumático» y que deja un poso «muy amargo» entre los integrantes de la plantilla, más allá del despido.

