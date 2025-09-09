LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Trabajadores de las plantas de CMP Automotive Handling y Sealing, durante una protesta que protagonizaron a principios de julio. Juan Marín

El ERE de extinción de CMP Automotive se ejecuta ya para unos 80 trabajadores

El titular del Juzgado de lo Mercantil autoriza y firma el expediente que acabará con unos 200 despidos y el cierre de dos fábricas en el polígono Cantabria

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:21

El final de la agonía laboral en la que llevan inmersos los trabajadores de las plantas de CMP Automotive Sealing y Handling desde hace medio ... año ya empieza a llegar. «Por fin, ya era hora» es, en los últimos días, un comentario muy generalizado entre los operarios que han comenzado a recibir las cartas de despido tras el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que autorizaba a finales de julio por el titular del Juzgado de lo Mercantil.

