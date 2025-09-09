El ERE de extinción de CMP Automotive se ejecuta ya para unos 80 trabajadores

El final de la agonía laboral en la que llevan inmersos los trabajadores de las plantas de CMP Automotive Sealing y Handling desde hace medio ... año ya empieza a llegar. «Por fin, ya era hora» es, en los últimos días, un comentario muy generalizado entre los operarios que han comenzado a recibir las cartas de despido tras el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que autorizaba a finales de julio por el titular del Juzgado de lo Mercantil.

Pero faltaba la firma del magistrado, que se había demorado debido a que agosto es un mes inhábil a efectos judiciales y que llegó este lunes por la tarde. «Los trabajadores ya tenían ganas de que eso sucediera, de quedarse liberados de una situación que no ha sido fácil para ellos», explicaban este martes portavoces sindicales de la plantilla. Porque en mayo la dirección del grupo empresarial al que pertenecen las dos fábricas que producen componentes para la automoción ya solicitaba el concurso de acreedores, ante las dificultades económicas por las que atravesaba. Ya entonces agosto aparecía en el horizonte como el momento de decretar el cierre definitivo de las dos factorías.

No será agosto sino este mes de septiembre cuando la actividad cese por completo en las instalaciones de estas dos plantas, en el polígono Cantabria de Logroño. De hecho, en CMP Automotive Sealing en torno a 40 trabajadores ya recibían este martes las cartas de despido por el ERE de extinción y otra decena de operarios las recogerán, en principio, el próximo 15 de septiembre.

Los últimos en salir serán operarios del centro especial de empleo (CMP Handling), en principio el próximo lunes

De esta manera, esta fábrica se quedará ya prácticamente sin mano de obra directa en la actividad industrial, que en estos días de septiembre se había reducido a la mínima expresión –entre julio y agosto habían ido saliendo más trabajadores porque finalizaban sus contratos eventuales que, tras aplicarse el expediente, no fueron renovados–. Sí habrá alguna persona del departamento financiero, que prolongará su estancia hasta mediados de octubre «para ayudar a los administradores concursales» en todo el proceso de liquidación de las empresas.

Mientras que en CMP Automotive Handling, el centro especial de empleo en cuya plantilla hay otro centenar de trabajadores –un buen número de ellos, en torno al 90%, con algún tipo de discapacidad–, también ha empezado a haber despidos por el ERE. En este caso, explicaban ayer fuentes del comité, «entre 25 y 30», todos ellos operarios que se encontraban en situación de baja.

Acuerdo con Seat

Para el resto de operarios, la actividad en esta factoría se prolongará unos días más, en principio hasta el próximo lunes 15. El contrato que CMP Automotive firmó con el grupo Volkswagen –prácticamente, su único cliente– para proveer de piezas para los vehículos de la marca Seat, en concreto juntas de estanqueidad para las puertas de esos modelos de coches, tiene duración «hasta mitad de mes».

Con lo que la carga de trabajo en el centro especial de empleo (CMP Handling) se mantiene «pero ya los trabajadores estamos deseando que llegue el último día. Hace ya muchos meses que sabemos cuál va a ser el desenlace y estar currando en estas condiciones no está siendo fácil. Pero la plantilla está dando la cara hasta el final».

A partir de ahora se abrirá para los alrededor de 200 despedidos un nuevo horizonte «repleto de incertidumbres». En primer lugar, por conocer cuánto dinero podrán percibir del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y en qué fecha obtendrán esas indemnizaciones por despido –veinte días por doce mensualidades con un máximo de una anualidad es el tope que cubre el organismo público adscrito al Ministerio de Trabajo–. Y en segundo lugar, «por encontrar una recolocación, que depende de la edad que tenga el trabajador puede ser una labor complicada, sobre todo para las personas con alguna discapacidad», lamentan los afectados.