«Si antes las empresas miraban al Oeste, tras los aranceles deberán hacerlo al Este»

Eduardo de Luis (Logroño, 63 años) recibe en su despacho de la patronal a Diario LA RIOJA horas después de conocerse la decisión de Donald ... Trump de aplicar un arancel del 20% a los productos procedentes de la Unión Europea –de un 25% en el caso de la industria de la automoción– y cuando se cumplen quince días de su toma de posesión. En su primera entrevista como presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y de la Cámara de Comercio –sigue al frente de la asociación de firmas de automoción Ariauto pero pronto habrá relevo–, acapara la atención el impacto que tendrá en el tejido económico de la comunidad y en sus exportaciones la medida proteccionista de Estados Unidos. Pero también sobresalen otros asuntos como la escasez de inversiones, las ayudas a las empresas, el absentismo, la falta de profesionales, la política industrial... De Luis opina sobre todos ellos, con la cautela propia del debutante pero con las ideas claras.

– Empecemos por la máxima actualidad. Ya conocemos los aranceles impuestos por Trump y ahora hay que pensar en qué impacto pueden tener. ¿Cuánto se resentirán las exportaciones riojanas, que en los últimos años encadenaban récord tras récord?

– Estados Unidos es un mercado atractivo por rentabilidad, valor y tamaño. Y para sectores como el vino, las conservas o el caucho es un cliente importante. Pero en el global de la balanza comercial riojana representa el 5%. Nuestro problema más importante puede ser si estos aranceles afectan a Francia y Alemania, que son dos de nuestros principales países de destino. Si ellos se constipan, nosotros nos contagiamos seguro, aunque los efectos de la enfermedad lleguen más tarde.

Sueldos, formación profesional y esfuerzo «Nos cuesta retener talento, no por los salarios sino por el tamaño de La Rioja»

– ¿Y ve a las empresas con músculo y capacidad para buscar nuevos mercados y revertir la política exportadora?

– Hay que hacerlo. Si antes las empresas miraban al Oeste, ahora tras los aranceles tendrán que hacerlo al Este. La apertura de nuevos mercados es necesaria. Pase lo que pase con Estados Unidos, se va a entrar en un periodo de negociación y aunque el gravamen pueda ser menor, habrá consecuencias. Y zonas de Asia como China, India, Japón, Corea,.. tienen que convertirse en prioritarias, hay que avanzar posiciones hacia allí. Evidentemente, lo va a querer hacer todo el mundo. Pero creo que la empresa riojana tiene capacidad.

– El Gobierno ha garantizado que ayudará a las empresas.

– Lo agradecemos. Nosotros en la reunión del viernes también le ofrecimos máximo apoyo y le pedimos ayuda para penetrar en esas nuevas zonas comerciales.

– Se le suma una nueva preocupación al presidente de la FER y la Cámara de Comercio desde que llegó al cargo. ¿Con qué retos ha arrancado esta etapa?

– De entrada, con el de seguir representando con la máxima firmeza los intereses de las empresas y los autónomos de La Rioja. Pero también seguir defendiendo el diálogo social con Gobierno y sindicatos, intentar adelantarnos a las necesidades, poner el foco en la digitalización y la inteligencia artificial que son cambios exponenciales...

«Atractivos» para invertir «La paz social y las medidas del Gobierno para que seamos la región con menos impuestos son dos fortalezas» excesiva»

– ¿No echa en falta más proyectos de inversión empresarial? ¿No percibe escaso dinamismo? ¿La Rioja ya no es atractiva?

– Yo creo que La Rioja tiene dos enormes atractivos por encima de otros: la paz social que hace que nos vean de fuera como gente poco conflictiva y la positividad del Gobierno para hacer de esta comunidad la región con menos impuestos. Pero también necesitamos mejores polígonos industriales porque quien viene a invertir quiere hacerlo en una zona atractiva, limpia, bien cuidada, bien iluminada...

Escasa influencia en Madrid

– Aragón se está convirtiendo en un polo logístico de primer orden. Y La Rioja, que está cerca geográficamente y también bien ubicada, no capta proyectos de ese tipo. ¿Por qué?

– Zaragoza es una población con una masa crítica mucho mayor que Logroño y está haciendo un gran trabajo. Aquí también tenemos que mirar al Este, de España en este caso, y aspirar a estar bien conectado y de forma rápida con Zaragoza. A nivel nacional estamos por encima de la media en transporte intermodal. El puerto seco de El Sequero enlaza con los puertos marítimos de Bilbao o Barcelona. Pero lo que fallan son las infraestructuras.

– En este sentido sí hay unanimidad en La Rioja. ¿Qué hay que hacer ahora?

– El Gobierno ya está haciendo esfuerzos por mejorar la frecuencia de trenes, pero es insuficiente. Aún no conocemos los enlaces con la AP-68 cuando se liberalice la autopista y habrá que seguir reivindicando eso y seguir moviendo el árbol para que caiga la fruta. Aunque eso, lamentablemente, no depende de La Rioja. ¿Qué capacidad tenemos para influir en Madrid? Otras comunidades sí lo están consiguiendo.

– ¿Tienen algún plan en las organizaciones empresariales para impulsar la industria, un sector clave en la economía riojana pero que en los últimos años se encuentra al ralentí?

– Hay que poner a la empresa en el centro de las decisiones políticas. Y la Administración tiene que ser el catalizador y favorecedor de la llegada de empresas. Y para eso, ¿qué hace falta? Sobre todo eliminar la burocratización, es excesiva. Es incontable el dinero que se puede perder en estas cosas, sobre todo la pequeña y mediana empresa. Hay que exigir a las administraciones públicas que sean más eficientes.

– En su presentación avanzó que iban a presentar un plan de choque al Gobierno para atacar la «excesiva burocracia». ¿Puede ya dar más detalles?

– No porque todavía no lo tenemos definido pero está claro que es un grave problema para los emprendedores y para las pymes (pequeñas y medianas empresas) que en el tejido económico riojano juegan un papel determinante. Con la burocracia se pierde un tiempo brutal y es desmotivante. Si alguien va a hacer una instalación nueva o una fábrica nueva, tiene que esperar muchos meses hasta que el Ayuntamiento le concede licencia. Eso se tiene que aligerar. Estamos intentando que nuestras empresas sean mejores y más competitivas y perdemos el tiempo en algo que se puede simplificar. Desde el covid, además, todo esto se ha agravado.

Mensaje a la Administración «Intentamos que las empresas sean más competitivas, pero pierden tiempo y dinero en una burocracia

– ¿Cuánto le preocupa al presidente de los empresarios riojanos la crisis del sector del vino?

– Ahora parece que Europa tiene un plan para intentar ayudar al sector a paliar su crisis con medidas como permitir el arranque de viñedo, por ejemplo. Luego en La Rioja habrá que decidir cómo se materializa y cómo se articulan las ayudas para ese arranque. Pero parece necesaria la regulación del mercado, para que vaya acorde con el consumo. Y aquí tenemos un problema porque parece que la cerveza le está ganando la batalla al vino, sobre todo entre la gente joven. Pero hay que seguir trabajando para impulsar nuestro producto más conocido.

– El Gobierno de Capellán ha apostado por una política de subvenciones para atajar problemas en el colectivo de autónomos, en el sector del vino o en la automoción que usted conoce bien. ¿Dar ayudas es la mejor solución para salir de la crisis?

– El 'doping' económico no siempre es lo mejor, evidentemente. Creo que todo ha de tener un principio y un final porque no se puede estar dopando permanentemente una actividad ya que eso indica que algo no funciona bien. Pero sí es bueno que en momentos clave se identifique un problema y se trate de ayudar de la manera más rápida posible, sobre todo cuando hay muchos puestos de trabajo en juego.

Subvenciones de Capellán «El 'doping' económico no es siempre lo mejor, pero a veces es bueno dar ayudas con la mayor rapidez»

Salario, jornada e impacto

– ¿Qué más le reclaman al Ejecutivo en materia de impuestos, en política industrial...? ¿Cuál es su lista de peticiones?

– (Suspira) Es muy larga. ¿Qué reclamamos? Sobre todo colaboración, que ya existe y espero que sigamos en esa línea. Porque ya estamos hablando de salud laboral, de mejora de las infraestructuras, de los polígonos... Evidentemente, en materia de burocratización hay mucho que mejorar. Yo creo que podemos aportar muchas cosas y las administraciones nos tienen que escuchar y ejecutar nuestras inquietudes.

– Le cambio de tercio. ¿Qué le parece la subida del Salario Mínimo Interprofesional?

– Vamos a ver, desde 2018 –cuando llegó a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez– ha subido un 61%. Me parece que cualquier subida se debe incluir en la negociación del diálogo social y no hacerse por imposición. Porque, ¿quién paga esto? La pyme, la microempresa, el sector agrario...

– ¿Y qué opina de la reducción de jornada? ¿Qué impacto puede tener en el tejido empresarial de La Rioja?

– Pues evidentemente negativo. Va a poner en riesgo a empresas y a muchos autónomos. La reducción de jornada supone directamente un aumento del 6,25% del salario. Y es un asunto complicado que se debe negociar y consensuar también en la mesa del diálogo social y luego en cada centro de trabajo. Hay que adaptar los horarios a las necesidades de las empresas y no imponerlos.

– Con una tasa del absentismo del 8,4%, La Rioja solo está por detrás del País Vasco. Le pido su opinión y la recetas para revertir la situación.

– Me parece que el dato es brutal sobre todo en las bajas de corto espacio. Y la receta es un mayor control por parte de la Administración y luego una mayor accesibilidad a los procesos de recuperación y rehabilitación. Si hay gente que tiene un problema en un hombro y tardan un mes en llamarle, por ahí se va un tiempo enorme. Hay que trabajar sobre esas listas de espera sanitarias. El tema de las bajas está en manos de la Administración. Es la clave.

Bajas Laborales «En el absentismo la Administración tiene un papel clave, hay que reducir las listas de espera sanitarias»

– ¿Y qué presidente de la patronal se van a encontrar a partir de ahora los sindicatos?

– Habrá una línea de continuidad a lo que hizo Jaime García Calzada. Esta casa siempre ha destacado por tener las puertas abiertas a la negociación y ser dialogante. Una buena relación entre nosotros redundará en buenas relaciones entre las empresas y los trabajadores.