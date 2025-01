Antonio Garamendi, sobre García-Calzada: «Era muy difícil no quererle, deja un hueco impresionante»

Buena persona, leal, sencillo, muy querido, un gran amigo... Esos son solo algunos de los términos con los que Antonio Garamendi se refiere a Jaime García-Calzada, quien ha fallecido este sábado víctima de un infarto. Al presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales ... le unía una estrecha relación con el máximo responsable de la Federación de Empresas de La Rioja. Relación que se ha prolongado hasta esta misma semana. «Hoy mismo pensaba llamarle y el jueves estuve con él en el estand de La Rioja en Fitur», recuerda.

Garamendi no puede quedarse con un único adjetivo a la hora de hablar de García-Calzada. «Era muy difícil no quererle: todo bonhomía y un gran amigo», reitera. «Era alguien al que siempre he tenido a mi lado, siempre me interesaba su opinión a la hora de tomar decisiones; ha sido una persona de muchísima confianza», certifica antes de recordar que le nombró presidente del Consejo de Turismo de la CEOE. «Siempre ha participado en todo de una manera muy activa y es alguien que deja un hueco impresionante», añade.

Con profunda tristeza despedimos a Jaime García Calzada, un gran empresario, un entusiasta de su tierra, La Rioja, y, sobre todo, un amigo



Quiero agradecerte de corazón los años compartidos, has dejado huella en todos los que hemos trabajado contigo⁩. Descanse en paz pic.twitter.com/2sPzC292F4 — Antonio Garamendi (@agaramendil) January 25, 2025

En cuanto a su forma de ser, Garamendi define a García-Calzada como «muy riojano, muy del norte». ¿Qué quiere decir eso? El presidente de la CEOE lo explica: «Siempre con mucha educación, cuando había que defender algo lo hacía y cuando había que decir no, también; no tenía dobleces». Aparte de eso, lo califica como alguien «muy familiar, muy de amigos y muy sencillo».

Y ya en el ámbito empresarial, a Garamendi tampoco le entran dudas a la hora de valorar su labor. «Lo que ha hecho en la FER ha sido extraordinario», considera. «Recuerdo el 45 aniversario de la federación con más de 2.000 empresarios reunidos y ahí se comprobó el gran trabajo que él ha desarrollado tanto en el área del asociacionismo como en otras», apostilla para rematar a continuación: «Jaime ha hecho una espectacular labor social, así como en la defensa y en la unión de los empresarios».

Y otras de las características que para Garamendi definían a García-Calzada era su sentimiento riojano. «Tenía muy claro lo que es La Rioja y lo que supone La Rioja dentro de España; es alguien que ha sabido defender lo suyo y al mismo tiempo sumar», recalca. En ese sentido, el presidente de la CEOE recuerda la defensa que García-Calzada hacía siempre del turismo de interior. «Quería poner el turismo de cultura y gastronomía en el mapa de España», cuenta para rememorar después el tiempo que pasó con él en Logroño, Santo Domingo de la Calzada o San Millán de la Cogolla. «Todo son buenos recuerdos, estoy desolado», concluye.