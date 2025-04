Los vecinos de Hervías piden que se deniegue el cambio de uso del suelo para la planta de biometano

M. C.

Una veintena de afectados en toda la zona de Hervías y alrededores por la instalación de la planta de biometano se reunieron este miércoles en el centro social de la localidad, donde habían convocado a la alcaldesa, Elena Martínez, para mostrar su oposición al proyecto y solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario donde debatir su creación públicamente.

Después de más de una hora de acusaciones y crispación, en la que un representante de la empresa AXPO ES2, el secretario municipal y la alcaldesa atendieron las quejas de los vecinos, finalmente se decidió convocar un pleno el próximo lunes a las 18.00 horas.

La plataforma Stop Biometano en Hervías, en coordinación con vecinos del municipio, localidades colindantes y diversas asociaciones de ámbito regional y nacional, se ha movilizado en contra del proyecto de construcción de una planta de producción de fertilizantes y recuperación de biometano promovido por las empresas AXPO ES2 S.L y bPower.

Los afectados exigen «responsabilidad institucional y una evaluación ambiental y social del proyecto»

Dichas instalaciones están proyectadas en las parcelas 49 y 638 del polígono 501 de Hervías, según recoge el expediente publicado en el Boletín Oficial de La Rioja número 67, de fecha 7 de abril de 2025.

Desde la plataforma, y con el respaldo de ciudadanos y entidades, se han presentado alegaciones formales ante las autoridades para exigir la denegación del cambio de uso del suelo rústico no urbanizable a suelo industrial, por el grave impacto ambiental y social que supondría para el municipio.

Riesgo de contaminación

Entre los motivos que exponen se encuentran la proximidad a zonas habitadas vulnerando el derecho a un entorno saludable; el riesgo de contaminación de acuíferos y aguas superficiales por vertidos no controlados; la falta de estudio detallado del impacto por olores a pesar de tratar residuos altamente emisivos; la ausencia de análisis acústico, incumpliendo la Ley del Ruido; el incremento del tráfico pesado en vías rurales no adaptadas, con peligro vial evidente; las emisiones atmosféricas no modelizadas incluyendo amoníaco y metano y la falta de evaluación de Impacto Ambiental Integrada, obligatoria por el volumen de residuos; los impactos ambientales acumulados con otras instalaciones ya presentes en el municipio; la degradación del suelo rústico en riesgo de convertirse en un vertedero energético; la falta de integración paisajística con estructuras visibles desde áreas protegidas y el Camino de Santiago.

También recordaron la amenaza a la Laguna de Hervías, un espacio protegido desde 2007, o el peligro para hábitats agrícolas y fauna local sin estudios de mitigación.

Además, lamentaron la actitud del secretario municipal. «Denunciamos el comportamiento autoritario del secretario municipal, quien impide avances democráticos, desacredita a concejales críticos y manipula la información disponible tanto para el pleno como para la ciudadanía», señalaron también.

«Desde Stop Biometano Hervías exigimos responsabilidad institucional, respeto a la voluntad vecinal y una verdadera evaluación ambiental y social de este proyecto altamente impactante», añadieron.

