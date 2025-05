«La confianza en nosotros mismos es plena, venga el equipo que venga»

Raúl Rubio (Zaragoza, 4 de julio de 1999) es una de las piedras angulares de la SD Logroñés. Un nueve de área, es el ... segundo máximo artillero del equipo con 11 dianas pero nunca renuncia a dar batalla cuando el equipo presiona en bloque alto. El zaragozano, que se deja el alma en la cancha y es uno de los jugadores más queridos de la afición blanquirroja, conoce Santa Ana y sabe que el encuentro ante el Utebo va a ser muy complicado. Es consciente de que, hasta el momento, es el choque más importante del año.

- ¿Cómo se afronta una semana en la que la presión es máxima pero en la que no pueden depender de sí mismos?

- Al final es el último y es el más importante de todo el año, pero lo afrontamos como todos. Debemos ir a por la victoria.

- ¿Con una oreja fuera del campo?

- Intentas que no te condicione, pero es imposible que no te abstraiga un poco. El domingo en Las Gaunas nos enterábamos cuando marcaba el Tudelano (contra el Arenas) porque la gente lo celebraba. Habrá que intentar que nos condicione lo menos posible, estar muy metidos en el partido porque va a ser muy complicado ante un muy buen Utebo, que es un muy buen local. Debemos centrarnos en nuestro partido. Una vez que el partido termine y tengamos la victoria, ya miraremos a lo que ha pasado en el otro lado.

- El mejor local contra el mejor visitante.

- Para el que no se juegue nada y le guste el fútbol es un partido bonito. Debemos demostrar que tenemos la condición de mejor visitante y ¿qué mejor forma de demostrarlo que ganando este domingo?

- ¿Cómo se explica esta segunda vuelta siendo el mejor equipo del grupo? ¿Cuál es la receta?

- Lo mismo que en la primera vuelta. El equipo trabajaba bien, tenía ocasiones, pero nos estaba costando hacer goles. En esta segunda vuelta se ha girado la tortilla. Hemos seguido trabajando bien, hemos tenido ocasiones pero nos han entrado los goles, hemos entrado en una rueda que te sale todo. Partidos igualados que caen de tu lado. En la primera vuelta eso no pasaba. Debemos seguir intentando que esa racha continúe hasta el final y a ver qué pasa. Y en lo personal estarás muy contento, ¿no? Por la continuidad que tiene, por los goles que ha marcado.

- En lo personal las cosas le han salido muy bien, con goles, continuidad... ¿El haber estado con Pouso el año pasado en el Calahorra le ha ayudado en este sentido?

- Creo que sí. Al final, Pouso fue una pieza importante para que viniera a la SDL. Sabía perfectamente lo que él demandaba de mí y yo sabía lo que tenía que hacer para que él confiara en mí. Estoy súper agradecido, ha salido un año bueno. Venía de un año complicado y me respetaron las lesiones. Y luego he podido ayudar con goles y asistencias al equipo para estar donde estamos.

- Pau, Álvaro y usted son los delanteros titulares. ¿En qué posición se siente más cómodo? Y no me diga eso de 'donde quiera el míster'...

- (risas) Con tal de jugar, donde sea. Este año por las características también de Álvaro me ha tocado jugar en banda. Creo que he cumplido, he intentado hacerlo lo mejor que he sabido, me he tenido que adaptar y creo que al final he podido hacerlo bien. Pero al final donde más cómodo me siento es de delantero centro porque he jugado allí toda la vida. Al final, tengo cogidos movimientos, automatismos. Pero bueno, si toca en banda, pues en banda a darme de cabezazos.

- ¿Es su mejor año como profesional?

- Seguramente, sí. En Segunda Federación, seguro. Tuve un muy buen año en el Deportivo Aragón, en Tercera, pero en Segunda Federación, es mi mejor año.

- Es zaragozano. Imagino que le irán a ver familiares y amigos.

- Sí, mucha gente irá: la familia entera, amigos, gente que tengo allí en Zaragoza irán a ver el partido. Pues que sirva de motivación extra para dar ese último empujón cuando ya las piernas flaqueen un poquito e intentar aprovecharlo de forma positiva.

- Pouso incide, desde hace algunas semanas, en que el no ser campeón no será un fracaso. ¿Está de acuerdo?

- Sí. Si el 20 de julio, cuando nos juntaron aquí, nos dicen que en la última jornada nos íbamos a jugar la Liga, lo firmaba todo el mundo. Desde entonces hemos ido consiguiendo objetivos poco a poco: al principio fue la salvación, luego la Copa del Rey, luego el 'play off'. Ahora hemos asegurado la segunda plaza y jugamos por lo más bonito que se puede jugar en el fútbol, que es por conseguir un ascenso. Hay que disfrutarlo, hay que saber que no pasa siempre, que en el fútbol es muy complicado ganar y que las cosas vayan bien. Hay que saber también disfrutarlo, y si no se consigue el ascenso, pelearé por el 'play off' a muerte.

- Una plantilla corta con tan buenos resultados, el secreto imagino está en la convivencia, en ese buen rollo que se percibe desde afuera.

- Sí, siempre que nos hemos juntado, que hemos hablado, es algo que se repite mucho en entrevistas, de mis compañeros o el propio cuerpo técnico: la buena relación que tenemos en el vestuario. Al final es bonito decirlo, pero que encima sea verdad y que dentro del vestuario seamos amigos, eso es muy complicado de conseguir en un equipo. Al final es una fortaleza que en una plantilla corta, tener ese nivel de compenetración y que encima nos han respetado las lesiones, salvo la de Miguel Santos, lo que nos ha permitido mantener el bloque unido hasta el final.

- ¿Si se llega al 'play off', da igual el rival?

- Sí. Si me pusiera en la piel del que le vaya a tocar la SD Logroñés, estaría preocupado. Nosotros vamos a intentar ganar la liga y si no, venga el que venga, vamos a hacer lo mismo. Al final la confianza que tenemos en nosotros mismos es plena, venga el que venga, iremos a por él como siempre.