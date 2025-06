Enamorados de su especialidad, de la oferta del Seris... y de La Rioja

«He elegido Medicina de Familia desde el corazón y tenemos que hacerla fuerte»

Claudia García Martínez es una de las 25 residente de primer año en Medicina Familiar y Comunitaria que se han incorporado este jueves a la sanidad riojana. «Estoy muy contenta de estar aquí. Yo soy de Logroño y quería volver a mi tierra, pero sobre todo he elegido volver aquí para ser médico de Familia porque a mí me apasiona la especialidad. Desde el principio, cuando comencé la carrera, me encantó y uno de los puntos fuertes de la sanidad riojana es la medicina rural, algo que me interesa mucho y sé que que aquí voy a disfrutar de ello y voy a aprender mucho», defendía, para asegurar que «Medicina de Familia nos permite ver al paciente desde muchos puntos, no solo desde una enfermedad en concreto y eso es algo que a mí me interesa. Poder ayudar a nuestros pacientes no solo en alguna enfermedad en concreto, sino en varios aspectos de su vida, que es al final la base de nuestro sistema sanitario».

El camino no ha sido sencillo. «La preparación del MIR fue dura porque eran muchas horas al día en las que teníamos que estar estudiando y con esa incertidumbre de no saber si lo vas a conseguir o no, pero lo peor han sido estos últimos meses de espera. Pero hoy estoy feliz, porque estoy en mi tierra y en la especialidad que quería, Medicina Familiar y Comunitaria, que la he elegido desde el corazón», aseguraba orgullosa para añadir un último deseo: «Tenemos que trabajar para tener una buena Medicina de Familia y hacerla fuerte».