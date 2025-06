Vuelve con el anhelo de ser profeta en su tierra y de reforzar en un futuro la atención más cercana a los pacientes. Claudia García ... Martínez, logroñesa de 24 años, es una de las 58 médicos internos residentes que inicia hoy sus cuatro años de formación, en su caso en Medicina Familiar y Comunitaria, una especialidad que, confiesa, «me apasionó desde que hice prácticas en la carrera en un ambulatorio».

– Hay déficit de facultativos en Primaria, pero muchos aspirantes parecen decantarse en primera opción por otras especialidades. ¿En su caso era su prioridad la plaza MIR en Medicina de Familia?

– Sí, era mi opción prioritaria, desde luego. A mí, desde que comencé la carrera, me había llamado la atención el hecho no ya solo tratar a tus pacientes, sino poder hacer un apoyo más global, conocerles en su ámbito más personal, familiar y estudiar sus antecedentes médicos de todo tipo. Poder ofrecer a los pacientes una atención continua y personalizada en vez de verles solo una vez al año, como a lo mejor hacen otros especialistas. Yo he hecho la carrera en Barcelona y realicé prácticas en un ambulatorio y me apasionó desde el principio, así que decidí que eso era a lo que me quería dedicar en el futuro.

– El proceso de elección de plazas se prolongó entre el 8 y el 28 de mayo. ¿Ha pasado nervios?

– Sí, muchísimos, el proceso de elección es muy largo y estuve muy nerviosa hasta que por fin pude elegir lo que deseaba.

– Y en ese deseo ¿estaba, además de una plaza en Medicina de Familia, volver a casa?

– Mi idea era volver, sí, primero porque están mi familia y mis amigos, pero también porque Logroño me parece una ciudad ideal y porque La Rioja es una comunidad autónoma pequeña donde los traslados de unos centros a otros son más sencillos y, a la vez, la calidad de vida es mayor, ya que incluso puedes ir andando a cualquier lado y eso para mí es muy importante. De hecho de cara al futuro me veo trabajando como médico aquí, así que sí, me pareció una muy buena oportunidad entrar en contacto con el Sistema Riojano de Salud desde ya, en vez de formarme en otro sitio y luego volver a La Rioja. Y, evidentemente, en mi elección también pesaron todas las fortalezas que ofrece el Seris en la formación que ha diseñado para esta especialidad.

– Muchos compañeros suyos que han llegado de fuera hablan muy bien de la unidad docente.

– Sí, en primer lugar en La Rioja hay una medicina rural muy potente que en otras comunidades no está tan desarrollada. Eso me ha encantado, porque a partir de tercero nos permiten hacer rotaciones y, de hecho, de aquí a futuro, no descarto dedicarme a la medicina rural en mi tierra. Otra de las fortalezas es que tenemos un hospital que es muy potente, pero que por su tamaño permite una formación, unas relaciones más familiares y una atención más individualizada a los residentes que no son tan fáciles en esos grandes centros hospitalarios de otras capitales.

– Aunque le quedan cuatro años de formación, parece que se ve en el Seris como médico de Familia a partir de 2029. ¿Es así?

– Sí, efectivamente, eso es. Hay que esperar cuatro añitos todavía, esto no para después de 6 de carrera, pero bueno empiezo con muchísima ilusión porque ahora ya todo es muy distinto. Después de una carrera en la que estudiamos muchas cosas muy rápido, ahora llega el momento de ponerlas en práctica, tengo por delante cuatro años de trabajo, de practicar y de aprender.

– Y volvemos al principio, a una especialidad que, afortunadamente, parece volver a despegar. Medicina de Familia es el eje central de la sanidad y no queda otra que reforzar la Atención Primaria, ¿no?

– Desde luego. Hay que seguir reforzándola y también debería dársele mucha más importancia de la que se le da, incluso dentro del colectivo de los médicos, porque, efectivamente, esta especialidad es la base del sistema sanitario público, la puerta de entrada a la atención especializada y hay que reforzarla y aumentar el número de profesionales.