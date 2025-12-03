Las empresas riojanas del sector se preparan para un escenario complejo a la espera de la evolución de la crisis

Carmen Nevot Logroño Martes, 2 de diciembre 2025 | Actualizado 03/12/2025 07:31h. Comenta Compartir

En un contexto de preocupación por la evolución del foco de peste porcina que de momento se circunscribe únicamente al municipio de Cerdanyola del Valles, en Barcelona, las principales firmas riojanas de exportación de carne de porcino en cualquiera de sus variantes permanecen a la espera de la evolución de la enfermedad y de los pasos que dé a partir de ahora el Ministerio que dirige Luis Planas.

En Alejandro Miguel, empresa familiar fundada en Logroño en 1944 y perteneciente al grupo GAM Family, es una de las principales firmas del sector en La Rioja. Exporta en torno al 35% de su producción a unos 50 países, incluida Europa, región que no está afectada por la crisis de la peste porcina.

En un comunicado, que firma el consejo de administración de la compañía, llaman a la calma porque recuerdan que la enfermedad afecta exclusivamente a los cerdos y no supone un riesgo para el hombre. «No se transmite a las personas ni a través del contacto directo con animales ni mediante el consumo de productos derivados del cerdo».

No obstante, reconocen que supone una «amenaza» para el sector por el posible cierre de fronteras y el freno a la exportación, aunque en su caso, aseguran, juegan con la ventaja de la «verticalidad» de la planta. Un modelo que «nos hace fuertes ante situaciones que afectan al sector, pues tenemos un mayor control de toda la cadena operativa y una menor dependencia de intermediarios».

La peste porcina no es la primera situación complicada a la que se enfrentan, antes han atravesado otros momentos difíciles, como la crisis China e incluso la reciente pandemia de covid, y «hemos sabido cómo afrontarlas saliendo fortalecidos».

A la espera de la evolución, sostienen que a fecha de hoy los principales países de destino de sus productos permiten la importación desde zonas ajenas al área contaminada, «lo que supone un respiro para nuestras exportaciones». No obstante, «tenemos que estar preparados para afrontar un escenario complicado, pero debemos aprovechar nuestra fortaleza en el sector para buscar mecanismos que nos ayuden a seguir creciendo dentro y fuera».

Elena Martínez Garnica, CEO de Martínez Somalo, empresa dedicada a la elaboración de embutidos y jamones fundada en La Rioja en 1900, llama a la tranquilidad y confía en que el foco esté controlado lo antes posible. En su caso, el porcentaje de exportación ronda el 45% y envía buena parte de sus productos a países europeos y a Latinoamérica, con los que, en su mayoría, existen acuerdos de regionalización, lo que significa que se puede exportar, salvo producto procedente de la zona afectada.

Desde el sector, apunta, contemplan la situación con «prudencia» porque las explotaciones ganaderas se han modernizado y han hecho importantes inversiones, así que confía en que el foco no se extienda al cerdo doméstico y el brote se pueda erradicar antes. La clave, a su juicio, es que «no cunda el pánico porque hay que dejar claro que la PPA no tiene ningún impacto en la salud humana». La afección en el mercado dependerá de los acuerdos que alcance el Ministerio con terceros países que no admiten la regionalización porque con la mayoría «se seguirá trabajando con cierta normalidad».

En la planta de producción Industrias Cárnicas El Rasillo, del grupo empresarial 'Monte Nevado', desde el departamento de comunicación aseguran que están a la espera de la información que vayan facilitando desde la Asociación de Industrias Cárnicas. «Hay países que se acogen a la regionalización y con esos países seguirá habiendo relaciones comerciales normales, excepto la zona del foco». En el caso de esta empresa, exportan alrededor del 40% a unos 40 países.