LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cerdos en una granja. EFE

La Generalitat ordena el sacrificio masivo de jabalíes para controlar el brote de peste porcina africana

El Gobierno eleva a nueve los casos de animales muertos infectados por la peste porcina africana

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:38

Comenta

El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dado este martes instrucciones para activar el plan destinado a reducir la población de jabalíes ... ante el brote de peste porcina declarado en Barcelona desde el viernes pasado, en el entorno de la montaña y los bosques de Collserola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  2. 2 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
  5. 5

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  7. 7 El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos
  8. 8

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  9. 9

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  10. 10 Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Generalitat ordena el sacrificio masivo de jabalíes para controlar el brote de peste porcina africana

La Generalitat ordena el sacrificio masivo de jabalíes para controlar el brote de peste porcina africana